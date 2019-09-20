С айтишным пылом в купеческий ряд

Специалисты института «Ленгипрогор», подрядившегося разработать проект по развитию улицы Ильинской, предложили создать в историческом центре Нижнего Новгорода квартал для IT-компаний. По мнению разработчиков, это вдохнет новую жизнь в старые кварталы, а заинтересованные предприниматели помогут профинансировать редевелопмент территории, застроенной старинными купеческими особняками. Эта одна из первых идей развития улицы, за основу она пока не принята.



Один из акцентов в развитии исторической территории Започаинья в Нижнем Новгороде предлагается сделать на растущем у жителей города профессиональном интересе к высоким технологиям. С предложением разместить в районе улицы Ильинской IT-кластер выступил главный инженер ООО «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин в ходе совещания по вопросам развития Започаинья, которое прошло в правительстве Нижегородской области.

По его словам, Нижегородская область является регионом с большим потенциалом роста в цифровой экономике, в ближайшие пять лет число IT-специалистов в регионе вырастет с 39 до 50 тыс. человек (с чем связаны такие ожидания, чиновник не озвучил). Для того, чтобы большая часть разработчиков программного обеспечения могла работать в комфортных условиях, в районе улицы Ильинской предлагается создать новый IT-­квартал, все здания которого будут связаны сетью велосипедных и пешеходных дорожек. Предусмотрено и создание крупных парковок. Как пояснили “Ъ-Приволжье” в областном правительстве, идея создания высокотехнологичного кластера вовсе не подразумевает заселения IT-компаний в старинные дома, которыми застроена Ильинская. Суть ее заключается в строительстве новых зданий, которые будут возводиться на имеющихся в этом районе пустырях или территориях, которые освободятся после сноса старых сараев, гаражей и ветхих строений. При этом общая стилистика и этажность новых зданий должна быть выдержана в стиле исторических зданий, которые сегодня расположены вдоль красной линии Ильинской. Внутри же эти здания могут быть спроектированы и технически оснащены с учетом требований IT-компаний.

Авторы проекта полагают, что привлечение IT-компаний для редевелопмента Ильинской поможет получить дополнительные внебюджетные средства на восстановление исторических зданий, расположенных на этой территории. «Мы должны восстановить объекты культурного наследия, но понимаем, что федеральных денег на это не хватит. При этом редевелоперам становится выгодно вкладывать свои деньги в восстановление памятников, приспосабливать их и делать на этом бизнес. Есть опасность, что мы все повесим на бюджет, и в этом месте не будет жизни. В других городах мы не встречали такого яркого IT-движения, поэтому нам и нравится эта идея», — отметил Юрий Перелыгин. По его мнению, размещение хайтек-кластера на улице Ильинской принесет в этот район от 5 до 15 тыс. высокооплачиваемых клиентов.

Правда, для этого придется решить ключевую транспортную проблему. Через Ильинскую проходят большие потоки транзитного транспорта, а сложную дорожную ситуацию усугубляют трамвайная линия и припаркованные на проезжей части автомобили. По словам заместителя губернатора Сергея Морозова, в настоящее время ведется работа сразу над несколькими вариантами транспортных схем для улицы Ильинской. Проектируются новые пешеходные зоны, рассматриваются возможности запуска автотранспорта по параллельным улицам, а также частичный или полный запрет парковок вдоль тротуаров. Проектировщики из «Ленгипрогора» уверены, что расширение пешеходной зоны на Ильинской до 6,5 м возможно без ухудшения транспортной ситуации.

Напомним, восстановление и развитие территории Ильинской должно стать первым этапом проекта по развитию района Започаинье в историческом центре Нижнего Новгорода. В августе 2019 года «Ленгипрогор» вместе с консорциумом еще нескольких фирм стал победителем конкурса на проект редевелопмента улицы Ильинской. До конца текущего года кроме общей концепции развития этой территории консорциум должен представить целевую программу ее использования, мастер-план развития, а также разработать BIM-модель (информационное моделирование здания), инвестиционную концепцию и механизмы реализации проекта.

В региональном правительстве надеются получить от «Ленгипрогора» материалы, из которых «смогут осознать, как будет развиваться территория Ильинской с учетом сохранения культурного наследия». На этом проекте планируется опробовать механизмы сопровождения сложных и многоплановых решений, увязывающих несколько направлений развития городской среды. Кроме того, в региональном правительстве надеются, что пилотный проект развития улицы подвигнет нижегородское бизнес-сообщество к тому, чтобы вкладывать средства в объекты недвижимости и земельные участки, повышая их капитализацию за счет создания уникальной городской среды.

Добавим, что идея с созданием IT-кластера в районе Ильинской очень нравится проектировщикам, но пока является одной из возможных версий развития территории. Окончательного решения по развитию улицы пока не принято, в настоящее время продолжается работа над проектом и сбор предложений от инвесторов, которые хотели бы развивать свой бизнес в исторической части Нижнего Новгорода.

Андрей Репин