Вот тебе и Ильинский день

Проект редевелопмента Ильинской улицы в историческом центре Нижнего Новгорода недалеко от кремля не будет реализован к 800-­летию Нижнего Новгорода в 2021 году, как это планировали региональные власти. Реализация затягивается из-за того, что чиновники решили разработать новый проект реконструкции улицы, так как подготовленный их не устроил. Кроме того, территория оказалась большой и сложной и ее редевелопмент необходимо проводить в несколько этапов, для чего предстоит объявить разные конкурсы, но отдельные этапы могут быть реализованы в 2020 году.



Процесс редевелопмента Ильинской улицы в Нижнем Новгороде займет не менее пяти-семи лет, заявила “Ъ-Приволжью” директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, комментируя начало разработки концепции развития улицы. «Проект долгий, это нужно понимать, хотя отдельные его части могут быть реализованы в 2020 году. Это может касаться каких-то работ по благоустройству и восстановлению памятников. В целом это очень большая и сложная территория — 70 га исторического центра, более 2 тыс. объектов, имеющих разные формы собственности и возможности для развития. Не случайно в техническом задании появился такой элемент, как лоты, то есть вся территория Ильинской может представлять от 10 до 70 лотов. Наша задача — чтобы проектировщики правильно просчитали и предложили эффективную экономическую модель для каждого квартальчика при условии сохранения культурного наследия»,— рассказала Марина Ракова.

Восстановление и развитие территории Ильинской должно стать первым этапом проекта по развитию района Започаинье в историческом центре Нижнего Новгорода недалеко от кремля. В декабре 2017 года по итогам визита в Нижний Новгород президент России Владимир Путин поручил Министерству экономического развития РФ и АО «Дом.РФ» обеспечить разработку концепции реконструкции улицы. В мае 2018 года был представлен проект развития улицы, разработанный КБ «Стрелка». Однако он не устроил министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова и градозащитников, так как предполагал только ремонт фасадов зданий. Министерству хотелось увидеть проект комплексного развития всей территории, которая может быть внесена в градостроительную документацию. В КБ «Стрелка» отказались от комментариев по поводу того, почему проект оказался невостребованным и были ли получены от областного правительства деньги за его ­разработку. В «Дом.РФ» “Ъ-Приволжью” сообщили, что единый жилищный институт и КБ «Стрелка» разработали методические рекомендации по работе с объектами культурного наследия в рамках пилотного проекта в Нижнем Новгороде на примере улицы Ильинская. Все материалы переданы городу на безвозмездной основе.

5 августа были объявлены результаты нового конкурса, объявленного АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» (учредителем является областное правительство) на проект редевелопмента Ильинской улицы. Конкурс выиграл консорциумом из ООО «Ленгипрогор», Фонд «ЦСР „Северо-­Запад“» и ООО «Сисофт НН». Стоимость контракта составила 22,09 млн руб., срок исполнения — декабрь 2019 года. В соответствии с техническим заданием, кроме общей концепции проектировщики должны будут представить целевую программу использования территории Ильинской, мастер-план ее развития, а также разработать BIM-модель (информационное моделирование здания), инвестиционную концепцию и механизмы реализации проекта.

От новых проектантов чиновники надеются получить качественный материал, с которым «смогут осознать, как будет развиваться территория Ильинской с учетом сохранение культурного наследия». В его основу лягут наработки, сделанные в предыдущие периоды. На этом проекте планируется «обкатать» механизмы проектного и юридического сопровождения сложных и многоплановых решений, увязывающих сразу несколько направлений развития городской среды. «Мы ожидаем от этого проекта оживления в бизнес-сообществе. Он должен дать всем, кто заинтересован в работе на этой территории, возможность вкладывать средства в объекты недвижимости и земельные участки и повышать их капитализацию за счет создания уникальной городской среды»,— отметила Марина Ракова.

Главный инженер ООО «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин говорит, что вопрос сохранности объектов культурного наследия четко регламентируется действующим законодательством, и по этому поводу градозащитникам не стоит беспокоиться: «­Основная проблема в этом деле — где брать ресурсы. Это же не федеральные объекты, типа Петродворца, на который скидывается вся страна. Это объекты городского уровня, а значит, нужно искать механизмы, за счет которых объект культурного наследия будет сохраняться и жить, а не умирать за забором, на котором висит табличка „Охраняется государством“». Говоря о будущем Ильинской, господин Перелыгин отметил, что видит ее «живой, комфортной и открытой прежде всего для горожан». «В таких проектах мы в первую очередь рассчитываем именно на них, на повседневный спрос. Если самим горожанам интересно приходить сюда, то и гости придут»,— подытожил инженер.

Андрей Репин