«Мегафон» назначил конкретную дату

«Мегафон» инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры в Новосибирской области 4,5 млрд руб. Из этой суммы 900 млн руб. будет направлено на модернизацию существующего в регионе центра обработки данных (ЦОД), еще 2,1 млрд руб. — на строительство нового дата-центра. Реализовать проект планируется к 2021 году на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Спрос на мощности дата-центров в России кратно превышает предложение, и этот дефицит не будет устранен как минимум в течение трех-четырех лет, уверены эксперты.

«Мегафон» направит на развитие телеком-инфраструктуры в Новосибирской области 4,5 млрд руб. до 2021 года. «Из этой суммы 1,5 млрд руб. будет направлено на развитие сети интернета вещей на базе технологии NB-IoT (Narrow Band Internet-of-Things), на расширение территории покрытия уже действующих сетей 2G, 3G и LTE, включая малонаселенные и отдаленные территории»,— рассказал „Ъ“ директор по региональному развитию «Мегафона» Андрей Шишковский. Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания подписала вчера с властями Новосибирской области. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в 40 населенных пунктах до конца 2019 года должно быть обновлено либо установлено оборудование сотовой связи.

Еще 3 млрд руб. будет направлено на развитие центров обработки данных (ЦОД) в регионе, сказал господин Шишковский. По его словам, 900 млн руб. будет инвестировано в реконструкцию действующего ЦОДа, введенного в эксплуатацию в Новосибирске в 2009 году. В строительство нового ЦОДа в регионе будет вложено 2,1 млрд руб. Он будет рассчитан на более чем 500 стоек.

Мощность нового ЦОДа составит 5 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования до 20 МВт. «Возможности сдавать ЦОДы в коммерцию у нас сегодня нет — существующий ЦОД на 80% загружен под наши собственные нужды. У нас трафик в Новосибирске в 2019 году вырастет на 50%. Это огромные данные, которые нужно обрабатывать. Строительство ЦОДа открывает новую нишу — сдачу его в аренду в виде, например, облачных пространств. Есть разные направления. Так, сеть NB-IoT дает возможность промышленным предприятиям мониторить состояние оборудования и тем самым оптимизировать затраты»,— сказал Андрей Шишковский. Он отметил, что новый новосибирский ЦОД будет третьим крупным дата-центром в структуре компании. Сейчас аналогичного уровня ЦОДы расположены в Санкт-Петербурге и Самаре.

По его словам, планируется, что новый ЦОД будет построен в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области, сейчас компания как раз выбирает в нем участок. В Агентстве инвестиционного развитии региона (контролирует ПЛП) уточнили „Ъ“, что «Мегафон» пока не является резидентом промпарка.

«Мегафон» располагает более чем 90 ЦОДами различного размера с совокупным количеством стоек более 9 тыс., говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. В Новосибирске в компании два ЦОДа в совокупности на более чем 350 стойко-мест. В то же время он отмечает, что компания официально не раскрывает количество стойко-мест, которые предлагает под услуги colocation (размещение сервисного оборудования клиентов).

«Мегафон», МТС, «Вымпелком» («Билайн») и Теле2, несмотря на активное расширение региональных сетей дата-центров, не входят в десятку крупнейших участников рынка, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «С учетом вероятности поглощения „Ростелекомом“ компании Dataline в обозримом будущем в лидеры они не выйдут даже с учетом многомиллиардных инвестиций в покупку уже действующих и строительство новых дата-центров. Но это не значит, что рынок теряет свою привлекательность». Российский рынок ЦОДов продолжает рост, говорит Станислав Мирин. «По нашим оценкам, на конец 2018 года в коммерческих дата-центрах введено 39 тыс. стоек. На конец 2019 года, по прогнозу iKS-Consulting, ожидается, что на рынке будет в совокупности более 43 тыс. стойко-мест. Рост рынка составляет 13%»,— говорит он.

По словам гендиректора информагентства Telecomdaily Дениса Кускова, работа операторов по увеличению своих мощностей по хранению информации стала особенно актуальна после принятия закона о персональных данных и закона Яровой. Новые требования законодательства касаются не только операторов связи, но и различных сервисов — от соцсетей и мессенджеров до участников рынка интернет-торговли, говорит Илья Жарский. В числе драйверов спроса на мощности дата-центров он называет рост интереса к big data и спрос на услуги облачных сервисов. Уже сейчас этот рынок оценивается в 68,5 млрд руб., а в перспективе двух лет его капитализация может вырасти двукратно, считает эксперт. «Спрос на мощности российских дата-центров на сегодняшний день кратно превышает предложение, и этот дефицит, с учетом того, что даже таким гигантам, как Facebook, рано или поздно придется исполнить требования российского законодательства, скорее всего, не будет устранен как минимум в течение 3–4 лет»,— говорит он.

Сейчас в столичном регионе наблюдается дефицит качественных стойко-мест, ситуация на региональном рынке не столь однозначна, отмечает Станислав Мирин: «В регионах значительно ниже спрос и, соответственно, предложение. Однако цифровизация бизнеса и частной жизни требует развития рынка ЦОДов. Показательно, что Новосибирск выбран „Ростелекомом“ как один из городов для строительства в 2020 году ЦОДа на 300 стойко-мест. С одной стороны, это говорит о росте конкуренции, с другой — о привлекательности региона».

Оксана Павлова