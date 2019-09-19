Против двух адвокатов в Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Следственный комитет по Петербургу на основании материалов, представленных УФСБ, возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) в отношении двух адвокатов адвокатских палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщили в ГСУ СКР, по данным следствия, подозреваемые требовали незаконное вознаграждение с гражданина в размере 2 млн рублей, взамен обещая ему помощь в деле о проведении в отношении него проверки со стороны ФСБ по административному делу в одном из районных судов Петербурга. При получении муляжа денежных средств адвокаты были задержаны. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге приговорили к условным срокам за мошенничество в особо крупном размере двух юристов, один из которых является главой адвокатской коллегии.