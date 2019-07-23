Юриста лишили права на деятельность

В Санкт-Петербурге суд приговорил адвоката Михаила Федотова и его знакомого юриста Сергея Зимина к условным срокам с лишением права заниматься любыми видами юридической деятельности, признав их виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что они обещали помочь двум предпринимателям избежать уголовной ответственности, за что просили 30 млн рублей.

Как установил Ленинский районный суд Санкт-Петербурга, в августе 2018 года глава адвокатской коллегии «Регион» Михаил Федотов узнал от юриста ООО «Юридическое бюро Фордевинд» Сергея Зимина, что генеральных директоров двух компаний — «Химпромснаб» и «Орион» — допрашивали по делу о контрабанде в качестве свидетелей. Тогда Кингисеппской таможней было возбуждено уголовное дело, в рамках которого следствие установило, что отправителем товара на танкере «Фрея» было ООО «Химпромснаб», а поставщиком — ООО «Орион». На встречах, организованных Сергеем Зиминым, Михаил Федотов убеждал генеральных директоров компаний в том, что он может повлиять на ход уголовного дела — в частности, добиться его прекращения. При этом реальных полномочий сделать это у адвоката адвокатской палаты Ленобласти не было.

Несмотря на это, Сергей Зимин и Михаил Федотов пообещали, что за 30 млн рублей, которые затем якобы будут переданы сотрудникам правоохранительных органов, уголовное дело прекратят. В конце сентября прошлого года господин Федотов был задержан в своем кабинете сотрудниками регионального УФСБ при получении муляжа денежных средств.

Изначально фигуранты свою вину категорически отрицали, однако затем позицию изменили. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, юристу Сергею Зимину назначено наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы условно, а адвокату Михаилу Федотову — три года условно. Обоим фигурантам также назначили штраф в размере 120 тыс. рублей и лишили их возможности заниматься любыми видами юридической деятельности, связанной с представлением и защитой интересов физических и юридических лиц на два года.

По данным реестра адвокатской палаты Ленобласти, где состоял Михаил Федотов, его адвокатский статус на данный момент не приостановлен. При задержании первый вице-президент адвокатской палаты Ленобласти Анна Денисова характеризовала его как адвоката с прекрасной репутацией и почти 20-летним стажем, к работе которого не возникало никаких претензий. В частности, он добился оправдательного приговора по делу об организации преступного сообщества, который был оставлен в силе Верховным судом. Кроме того, Михаил Федотов некоторое время представлял в суде интересы председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе средств за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга. Общий ущерб от действий господина Израйлита следствие оценивает в 3,3 млрд рублей. Его дело, как сообщал “Ъ”, в феврале вернули в прокуратуру для устранения нарушений, в суд повторно оно пока не поступало.

Марина Царева