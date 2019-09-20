Мэрии не дали три года

Арбитражный суд Челябинской области отказал администрации регионального центра в предоставлении рассрочки выплаты задолженности МУП «Челябинский автобусный транспорт» в порядке субсидиарной ответственности. Мэрия рассчитывала расплатиться с долгом в размере 576,1 млн руб. в течение трех лет, для этого был увеличен дефицит городского бюджета. Администрация собирается обжаловать решение суда, но планирует обратиться к региональным властям за помощью. В министерстве финансов области подтвердили, что сейчас рассматриваются разные варианты оказания помощи, в том числе предоставление бюджетного кредита под 8% годовых.



Арбитражный суд Челябинской области отказал администрации регионального центра в предоставлении рассрочки выплаты задолженности обанкротившегося муниципального предприятия «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ) в размере 576,1 млн руб. Резолютивная часть определения опубликована в картотеке арбитражных дел 18 сентября.

Мэрия, которую суд обязал расплатиться по долгам предприятия в порядке субсидиарной ответственности, просила суд предоставить рассрочку на три года. В качестве доказательства платежеспособности чиновники предоставили решение городской думы о внесении изменения в бюджет региона на 2019 и 2020–2021 годы, которым было предусмотрено выделение 576,1 млн руб. на исполнение решения суда. При этом дефицит городской казны был увеличен на эту сумму. Однако суду этого документа оказалось недостаточно.

«Мы будем, во-первых, подавать апелляционную жалобу. Во-вторых, рассматриваем разные варианты погашения задолженности, в том числе обращение к правительству региона с просьбой о помощи»,— сообщил “Ъ-Южный Урал” начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. По его словам, не исключено, что для выплаты долга придется «порезать» какие-то статьи расходов муниципального бюджета, но «разумеется, это будут не социальные расходы, а что-то, что может повременить».

Решение о взыскании с муниципального образования «город Челябинск» за счет казны 576,1 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-должника было принято арбитражным судом региона 21 мая этого года в рамках дела о банкротстве ЧАТ. Основным кредитором МУП является управление ФНС России по Челябинской области, сумма требований которого составляет почти 410 млн руб. Челябинские чиновники, в случае одобрения рассрочки, рассчитывали в этом году направить на выплату долга 48 млн руб., в 2020-м — 192 млн руб. в 2021-м — 336,1 млн руб.

В министерстве финансов Челябинской области “Ъ-Южный Урал” сообщили, что сейчас вопрос оказания помощи администрации регионального центра находится в стадии обсуждения, прорабатываются возможные варианты.

«Это может быть либо финансовая помощь из области, либо привлечение бюджетных или коммерческих кредитов. Чтобы вариант с коммерческим займом был доступен для города, ему требуется получить на это разрешение минфина области и внести соответствующие изменения в свой бюджет. Разрешение минфина будет выдано Челябинску в ближайшее время. Какой именно из вариантов привлечения ресурсов для расчета с долгами муниципального предприятия будет выбран, пока неизвестно. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в Челябинской области выдаются на срок до трех лет. Действующая сегодня ставка — 8% годовых»,— сообщили в министерстве финансов региона.

Сегодня в городе существуют два муниципальных предприятия — ЧАТ и «Челябинский городской электрический транспорт», которые находятся в конкурсном производстве, а также два ООО — «ЧелябГЭТ» и «Общественный городской транспорт». Последний летом этого года налоговые органы требовали признать банкротом из-за долга в 19,6 млн руб., однако дело прекратили, так как организация погасила задолженность. Сейчас в Челябинске создают очередное транспортное предприятие. Планируется, что оно будет одно и сделает сферу общественного транспорта прозрачной. Кроме того, власти Челябинска надеются, что кризис в этой отрасли закончится с приходом концессионера. По данным мэрии, сейчас региональное правительство ведет переговоры ВЭБ.РФ о финансировании сферы общественного транспорта. Администрация в переговорах выступает третьим лицом.

Юлия Гарипова