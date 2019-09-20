Один семерых ждет

Правительство Курганской области анонсировало перемены в сфере авиасообщения региона. В марте следующего года из аэропорта Кургана по замыслу властей должен быть запущен второй рейс в Москву. Кроме того, будет прорабатываться вопрос об открытии рейсов до Санкт-Петербурга, а также в Надым, Новый Уренгой и Сургут, а также летних направлений в Симферополь и Сочи. Владельцы аэропорта рассказывают, что собираются модернизировать и отремонтировать аэровокзал. Однако перевозчики, которые бы были готовы зайти в аэропорт Кургана, пока неизвестны, а в курганском аэропорту не смогли прокомментировать планы по ремонту. Эксперты говорят, что авиапредприятие «распугивает» перевозчиков высокими тарифами и стоимостью топлива. Единственный способ расширить географию полетов — открыть лоукост-хаб, считают аналитики.



На рабочем совещании с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил о планах развития авиасообщения Зауралья. По его словам, в марте следующего года к утреннему рейсу из Кургана в Москву добавится еще один вечерний. Кроме того, будет решаться вопрос об открытии рейсов до Санкт-Петербурга, а также в города северных территорий — Надым, Новый Уренгой и Сургут. Летом власти рассчитывают открыть рейсы до Симферополя и Сочи. Все это, по мнению регионального руководства, «позволит предоставлять жителям Курганской области услуги в соответствии с современными требованиями к комфорту и логистике». Кто из перевозчиков будет выполнять рейсы из курганского аэропорта, в пресс-службе правительства Зауралья сообщить не смогли.

Представители «Аэрофьюлз групп», владеющей аэропортом в Кургане, на встрече с Николаем Цукановым сообщили, что в ближайшее время будет проводиться ремонт аэровокзала. Также компания «будет вкладываться и в модернизацию аэропорта». Однако в самом аэропорту информацию о планируемом ремонте прокомментировать не смогли. «Косметический ремонт был проведен два года назад. По будущему никакой конкретики нет. Все комментарии сможем дать только завтра. Директор сейчас занят»,— сообщила пресс-секретарь авиапредприятия Надежда Ефремовцева.

В «Аэрофьюэлз групп» сообщили, что масштабная модернизация аэровокзального комплекса запланирована на период с 2020 по 2022 год. К лету будет в три раза расширен зал вылета пассажиров. Стоимость работ составит около 35 млн. руб. «Инвестиции связаны со значительным увеличением пассажирского потока аэропорта в 2019 году, который составляет более 25%. По планам аэропорта, в этом году пассажиропоток впервые превысит 100 тыс. человек. В 2021-2022 годах планируется вложить от 90 до 110 млн. руб. Инвестиции пойдут на вторую очередь модернизации, обновление аэродромной техники, в том числе топливозаправочной, трапов, амбулифтов и помощь авиакомпаниям в открытии новых направлений полетов»,— рассказали в компании.

Пока в Кургане действует единственный перевозчик — Utair, в отношении которого региональное управление ФАС рассматривает дело об установлении монопольно высоких цен на билеты. Процессуальное решение будет вынесено в течение двух месяцев, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Раньше рынок авиасообщения в Зауралье Utair делила с «Руслайном», однако тот в конце декабря 2011 года сообщил о двукратном сокращении частоты рейсов, а в начале января 2012 года прекратил полеты из-за низкой загрузки бортов. В 2018 году авиакомпания «Ямал» анонсировала открытие рейсов из Кургана в Москву, но их отменили, потому что к моменту начала полетов было продано всего несколько билетов. Сейчас Utair выполняет по одному рейсу в сутки по маршруту Москва — Курган и обратно. Чтобы улететь в другие города, жителям приходится ездить в соседние регионы, большинство покупает билеты из Рощино (Тюмень). В летний период специально для перевозки пассажиров из Кургана в тюменский аэропорт запустили рейсовые автобусы.

Заместитель главного редактора «Авиатранспортное обозрение» Артем Кореняко обращает внимание на то, что в курганском аэропорту одни из самых высоких аэропортовых сборов в стране. Это сказывается на рентабельности работы перевозчика. «Между курганским и рощинским аэропортами всего около 190 км по прямой, а сбор за взлет-посадку в Кургане выше в три раза. Здесь я бы еще обратил внимание на стоимость авиатоплива, в структуре расходов перевозчиков эта статья занимает более 30%. По данным Росавиации, в июле текущего года в аэропорту Кургана стоимость тонны авиакеросина была на 9% выше, чем в Рощино. Причем поставщиком авиатоплива в курганском аэропорту, согласно информации регулятора, является ООО “Аэрофьюэлз Курган”, которое, как и АО “Аэропорт Курган” входит в группу компаний “Аэрофьюэлз”»,— отмечает эксперт.

Глава аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что оптимальным выходом для курганского аэропорта было бы открытие лоукост-хаба для расширения аудитории потребителей, однако это потребует снижения суммы аэропортовых сборов. «Рынок может преобразиться, если, помимо базового перевозчика, добавляется лоукостер “Победа”, тогда на рынке происходит оживление, пассажиропоток значительно возрастает, появляется новая категория пассажиров, которая может себе позволить пользоваться услугами аэропорта. Если появится перевозчик со схожей ценовой политикой, увеличения пассажиропотока не произойдет, а спрос будет поделен между двумя действующими игроками, это будет им обоим невыгодно»,— считает эксперт.

Карина Кальярова