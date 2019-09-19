Экспертизе диссертаций определили срок годности

Сетевое сообщество «Диссернет» представило результаты исследования диссертаций ректоров российских высших учебных заведений. Проанализировав 676 вузов, авторы исследования пришли к выводу, что каждый пятый ректор нарушает академическую этику. У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в их собственных диссертациях. В Министерстве науки и высшего образования “Ъ” заявили, что необходимо учитывать «допустимый временной интервал по проверке научных работ и защищенных диссертаций на предмет наличия заимствованного материала»: участие Минобрнауки в экспертизе диссертаций за пределами установленного десятилетнего периода «не предусмотрено» и «не связано с вопросами государственной научной аттестации».

В министерстве считают, что защиты научных работ, прошедшие до принятия действующего Положения о присуждении ученых степеней (от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»), проводились «в строгом соответствии с правовыми актами, регламентировавшими процедуру защиты диссертации и требования к соискателям ученых степеней».

В ведомстве отмечают, что необходимо учитывать «допустимый временной интервал по проверке научных работ и защищенных диссертаций на предмет наличия заимствованного материала».

До 1 января 2014 года решения о присуждении ученой степени, состоявшемся более трех лет назад, не подлежали новому рассмотрению. Однако с 1 января 2014 года заявление о лишении ученой степени может быть подано в течение десяти лет со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени, напомнили в министерстве. Там также подчеркнули, что участие Минобрнауки в экспертизе диссертаций за пределами установленного десятилетнего периода «не предусмотрено» и «не связано с вопросами государственной научной аттестации», а при вынесении решений о присуждении степеней учитывалось «ограничение для защит диссертаций ректорского корпуса в советах, создаваемых при организациях, которые они возглавляют».

Накануне сетевое сообщество «Диссернет» опубликовало результаты анализа деятельности ректоров 676 вузов, согласно которым каждый пятый ректор нарушает академическую этику. У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в их собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.

Еще 32 ректоров «Диссернет» называет «диссероделами» — это значит, что они имеют отношение к защитам недоброкачественных диссертаций.

«Диссернет» также составил антирейтинг ректоров вузов по числу нарушений академической этики.

Первое место в нем занял руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

На втором и третьем местах — ректоры Тамбовского государственного университета и Орловского государственного университета Владимир Стромов и Ольга Пилипенко соответственно.

Из московских вузов в антирейтинг попали Российский государственный аграрный университет, Российский государственный социальный университет, Финансовый университет при правительстве и Московский государственный технический университет имени Баумана.

Ранее свое исследование деятельности ректоров российских вузов представила «Лаборатория Ольги Крыштановской». Согласно полученным данным, средний возраст действующих ректоров лучших российских вузов составляет 59,5 года. Проанализировав задекларированные годовые доходы ректоров российских вузов, исследователи выявили, что самый высокий доход ректора в 370 раз превышает самый низкий. Минимальный годовой доход в 2017 году декларировала и. о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко: он составил 670 243 руб., а максимальный доход — 248,3 млн руб.— указал ректор Санкт-Петербургского горного университета, научный руководитель Владимира Путина Владимир Литвиненко.

Ксения Миронова