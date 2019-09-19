Ретушь на кончике пальцев

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о приложении для мгновенной ретуши фотографий.

От прыщей, дорожных знаков и надоедливых людей просто так не избавиться. В реальном мире. В мобильном приложении для ретуширования фотографий TouchRetouch этого можно добиться быстро. Более того, авторы настаивают, что результат будет качественным. Под таким утверждением я подразумеваю редактирование изображение, которое впоследствии остается незаметным. Алгоритмы программы настроены на распознание и деликатное автоматическое удаление с фото популярных объектов: телефонных проводов и столбов, линий электропередач, царапин или щелей, мусорных баков, светофоров, случайных людей в кадре, недостатков кожи лица — в общем, всего, что может портить картинку.

В некоторых случаях TouchRetouch действительно работает как магический инструмент: прикасаешься пальцем к ненужному предмету — и он исчезает. Хоть за время тестирования таких случаев было несколько, чаще все же приходится поработать руками. Прежде чем использовать инструменты умной ретуши, надо точно понимать, как именно бороться с недостатками фотографии. А это осознание приходит только с опытом. Поэтому советую не ждать от приложения чудес. Экспериментируйте. Иногда для того, чтобы избавиться от изображения линий передач, мне хватало небольшого обозначения части этого провода. Когда-то стоило обозначить всю область удаления. В любом случае труд разработчиков более чем заметен. Ненужные объекты почти всегда исчезают с фотографий бесследно. Подправлять ничего не приходится.

Также TouchRetouch способен и на обратное полезное действие: при необходимости пользователь может клонировать какую-то часть изображения. В любом случае, прежде чем приступать к обработке фото в этом приложении, советую пройти обучение из короткой серии уроков. Обучение от разработчика — это в принципе редкая опция, не говоря уже о сэкономленном времени на изучении возможностей софта.

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