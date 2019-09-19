Госдума приняла закон об акцизах на вейпы, IQOS и GLO

Государственная дума приняла закон о введении акцизов на электронные устройства доставки никотина (одноразовые и многоразовые электронные сигареты и вейпы), устройства для нагревания табака и жидкости с содержанием никотина, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Все электронные системы доставки никотина станут подакцизными с 1 января 2020 года. Акциз для всех видов электронных сигарет и систем нагревания табака (IQOS и GLO, которые на данный момент акцизом не облагаются) в 2020 году будет составлять 50 руб. за устройство, в 2021 году он вырастет до 52 руб., в 2022-м — до 54 руб. Акциз на жидкость с содержанием никотина от 0,1 мг/мл в 2020 году составит 13 руб. за 1 мл, в 2021 году — 14 руб., в 2022 году — 15 руб. за 1 мл.

Подробнее о новых акцизах — в публикации “Ъ” «Пар уходит в налог».