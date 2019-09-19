«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров

Сетевое сообщество «Диссернет» проанализировало 676 вузов и считает, что каждый пятый ректор нарушает академическую этику. У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи. Еще 32 ректоров «Диссернет» называет «диссероделами» — это те, кто защищает недоброкачественную диссертацию или имеет отношение к таким защитам.

Девять руководителей вузов, по мнению сетевого сообщества, фальсифицировали научные исследования в форме научного подлога, два бывших ректора в ходе рассмотрения заявления о лишении их степеней представляли публикации с недостоверными данными. Еще один человек занимался «политической защитой» плагиата как явления.

«Диссернет» составил антирейтинг ректоров вузов по нарушениям академической этики. Первое место в нем занял руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. На втором и третьем местах — ректоры Тамбовского государственного университета и Орловского государственного университета Владимир Стромов и Ольга Пилипенко соответственно.

Из московских вузов в антирейтинг попали Российский государственный аграрный университет, Российский государственный социальный университет, Финансовый университет при правительстве и Московский государственный технический университет имени Баумана.

По мнению представителей «Диссернета», для решения проблемы нарушения академической этики необходимо создать комиссии из ученых университетов и РАН без чиновников Минобрнауки для проверки диссертаций. В организации считают, что необходимо увольнять ректоров в случае подтверждения некорректных заимствований, а против «диссероделов» нужно «принять индивидуальные рекомендации».

Напомним, ранее Верховный суд отказался принять к рассмотрению иски «Агоры» и «Диссернета», которые требовали признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии.

Подробнее — в материале “Ъ” «Состав ВАК защитили от борцов с плагиатом».