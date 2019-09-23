Вчера исполнилось 50 лет министру спорта РФ Павлу Колобкову

Его поздравляет основатель "Холдинговой компании ЮэСэМ", президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов:

— Дорогой Павел, искренне поздравляю тебя с юбилеем! В нашем любимом виде спорта — фехтовании — ты прошел интересный путь, добился высочайших результатов и ярких успехов! И сегодня ты продолжаешь честно служить российскому спорту уже в другом качестве. Убежден, твой профессионализм, ответственность, преданность спорту и нацеленность на результат помогут тебе в решении государственных задач по развитию спортивной отрасли нашей страны. Уверен, что впереди тебя ждет много интересных, сложных и масштабных проектов. Желаю тебе с честью и достоинством следовать намеченным целям, сохранять спокойствие и быть упрямым. Пусть впереди у тебя будут только победы во благо Отечества! С днем рождения!

Поздравление передает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов:

— Дорогой Павел Анатольевич! От лица всего коллектива национальной сборной России по футболу поздравляю Вас с юбилеем! Знаем Вас как блестящего спортсмена и талантливого руководителя, который искренне предан своему любимому делу. Профессионализм и удивительные личностные качества позволяли Вам добиваться высокого результата на спортивной площадке и дают возможность эффективно работать во главе профильного министерства. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и всего самого доброго!

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