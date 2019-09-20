Азбука мужского костюма

Дом моды HENDERSON и одна из самых старых итальянских фабрик REDA в этом году отмечают 15-летие сотрудничества. Специально для Дома моды фабрика на протяжении всего этого времени создает капсульные коллекции тканей, шерсть для которых привозят из Новой Зеландии, Австралии и Тасмании. Как выбрать костюм, который не захочется снимать, и почему важно уметь читать обозначения на ярлыках — рассказывает «Коммерсантъ Стиль».

Традиции и технологии

Наследники компании REDA - Эрколе, Франческо, Фабрицио и Гульельмо Ботто Поала

Производство REDA расположилось среди живописных холмов Валле Моссо в итальянской провинции Биелла. Основанная в 1865 году и названная в честь Карло Реды, промышленника из Пьемонта, фабрика быстро превратилась из небольшого поставщика местных портных в крупное промышленное предприятие по производству шерсти. В 1919 году весь комплекс был приобретен братьями Ботто Поала, которые, будучи потомками профессиональных ткачей, смогли успешно передать унаследованные технологии следующим поколениям. Сегодня во главе компании стоит третье поколение семьи Ботто Поала: Эрколе, Франческо, Фабрицио и Гульельмо.

В год фабрика производит 7,5 млн метров ткани, из которых около 100 тыс. метров — для HENDERSON. Каждый этап производства, начиная от поставки сырья из Новой Зеландии, Австралии и Тасмании и заканчивая получением готовых тканей и их отделкой, скрупулезно контролируется.

Процесс изготовления шерсти на фабрике REDA

В 2009 году REDA оборудовала свое предприятие системой фотоэлементов для производства электричества посредством возобновляемых источников энергии, чтобы снизить зависимость от электроэнергии, закупаемой извне, и обеспечить более эффективную защиту окружающей среды.

«Нам хочется верить, что одно из наших главных преимуществ, помимо качественных материалов,— ответственное производство. Мы много инвестируем в технологичное оборудование, и мы одна из немногих компаний, которая открыто подает экологическую декларацию EPD (Environment product declaration). В ней раскрывается информация о том, какое воздействие на окружающую среду имеет производство наших товаров. Для этого мы собираем данные об использовании ресурсов, потреблении энергии, воды, типе упаковки, количестве, способах транспортировки и утилизации производственных отходов»,— комментирует исполнительный директор Франческо Ботто Поала.

REDA также использует современную, высокотехнологичную станцию очистки сточных вод для повторного промышленного использования в производственных циклах. «Например, для производства килограмма шерсти требуется около 300 л воды, однако нам удалось сократить этот объем вдвое»,— рассказывает Эрколе Ботто Поала, генеральный директор REDA.

В осенне-зимней коллекции Дома моды будет представлено 24 варианта костюмов из шерсти REDA, сырье для которой поступает из Новой Зеландии, лучшего места для разведения самой ценной породы овец — меринос.

Овцы породы меринос саксон

Поставку тканей для HENDERSON фабрика начала в 2004 году, а через два года, появилась линия шерстяных тканей REDA exclusively for HENDERSON.





Азбука костюма

Одно из главных преимуществ ткани, из которой сделаны костюмы HENDERSON,— способность к терморегуляции: летом в них кожа дышит, а зимой сохраняется тепло.

Ткани из чистой шерсти имеют обозначение «Super S», именно этот значок, а главное цифра, следующая за ним, раскроет «тайны» изделия.

Разметка тканей для костюмов HENDERSON

Буква S — аббревиатура от итальянского «Spesore» — означает густоту. По сути эта величина, как карат для бриллианта. Чем выше — тем более дорогая ткань перед вами. Цифра — обозначает количество метров, на которых хватит килограмма шерсти. Чем она выше, тем тоньше и легче из нее получится ткань. Современные костюмы начинаются с отметки Super 100`S и могут доходить до Super 220`S.

Для повседневного использования отлично подойдет золотая середина — на ярлычках должны быть значения — от Super 120`S до Super 180`S. Такая ткань более плотная и почти не мнется, а для костюма на выход лучше присмотреться к обозначениям в диапазоне Super 180–220`S. Эта шерсть очень приятная на ощупь, невероятно легкая и совсем не сковывает движений, что можно даже забыть, что на вас костюм.

Для создания ткани с маркировкой Super используется шерсть только новозеландских и австралийских мериносов, она меньше подвержена пиллингу и хорошо выдерживает химчистку. «Преимущество мериносовой шерсти в том, что она гладкая и хорошо растягивается, по всей длине нити не образуются узелки. Они, кстати, говорят о плохом качестве материала и образуются, если при прядении используют короткие по длине и разные по диаметру волокна»,— делится опытом исполнительный директор REDA Франческо Ботто Поала.

Подкладка костюма — еще одна немаловажная деталь, которая влияет на комфортную носку и, конечно, на срок службы костюма. Самым дорогим и в то же время практичным вариантом считается подкладка из 100% вискозы, наиболее бюджетным — полиэстер, он прочен, но не гигроскопичен, компромиссное решение — микс этих материалов.

Фото: Henderson

Новинка грядущей осенне-зимней коллекции HENDERSON — костюмы из ткани REDA Flexo c добавлением лайкры. В составе ткани 99% шерсти и 1% эластана, который придает изделию особую растяжимость, не свойственную костюмам. Они не стесняют движений и созданы для тех, кто проводит много времени в поездках и командировках и предпочитает комфорт даже в деловой одежде. Также стоит обратить внимание на шерстяной костюм из фланелевой ткани SUPER 110`S с клеткой «Принц Уэльский» из новой коллекции. Пиджак от этого костюма можно надевать и самостоятельно — с однотонными брюками casual или же с джинсами.

Еще один интересный вариант — костюм светло-серого цвета в твидовом переплетении, который специально был разработан для программы бренда HENDERSON BROKEN SUIT STYLE, которая предполагает, что к одному пиджаку подходят сразу две пары разных брюк — с рисунком и без.

Дарья Зорина