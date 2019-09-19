AT&T хочет отделить купленного за $49 млрд телеоператора DirecTV

Американская телекоммуникационная компания AT&T собирается отделить оператора спутникового телевидения DirecTV, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Компания купила DirecTV, тогда крупнейшую американскую компанию платного телевидения, в 2014 году за $49 млрд.

AT&T рассматривает разные возможности, в том числе выделение DirecTV в отдельную публичную компанию или объединение его с конкурентом Dish Network. В то же время, по данным источников, AT&T еще может отказаться от этих планов и оставить DirecTV в своем составе. По данным Reuters, AT&T и Dish Network не ведут переговоров об объединении сервисов из-за регуляторных сложностей.

Традиционное телевидение переживает в США не лучшие времена: конкуренцию ему составляют прежде всего стриминговые сервисы — по прогнозам компании eMarketer, к 2022 году число домохозяйств, отказавшихся от платного телевидения, достигнет четверти. Эта тенденция оказывает негативное влияние и на DirecTV, хотя в 2016 году оператор запустил собственное стриминговое телевидение. Во втором квартале AT&T (сюда включены и данные DirecTV) потеряла 778 тыс. платных подписчиков — больше, чем в первом квартале, когда компания потеряла 544 тыс. платных подписчиков. В общей сложности число платных телевизионных подписчиков AT&T составляет 23 млн человек.

На прошлой неделе фонд Elliott Management — инвестор-активист, владеющий долей на $3,2 млрд в AT&T,— призвал телекоммуникационную компанию продать часть активов, в числе которых называлась и DirecTV.

Подробнее о том, почему зрители отказываются от традиционного телевидения, читайте в публикации “Ъ” «Американцы выключают телевизор».

Яна Рождественская