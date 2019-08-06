Американцы выключают телевизор

Активное распространение стриминговых сервисов ведет в США к массовому отказу от традиционного ТВ. По прогнозам компании eMarketer, к 2022 году около четверти американских домохозяйств откажется от подписки на телевидение. Эксперты отмечают, что уже к концу этого года от платного традиционного телевидения откажется 17,3%, то есть 21,9 млн домохозяйств.

Все больше американских домохозяйств отказывается от традиционного платного телевидения — кабельного, спутникового и т. д. (не требует оплаты в США лишь небольшое число общенациональных каналов). По данным исследовательской компании eMarketer, опубликованным во вторник, уже в нынешнем году число домохозяйств, отказавшихся от платного телевидения, составит 17,3%, то есть 21,9 млн домохозяйств. К 2022 году их число вырастет до 24,8% (31,8 млн), а к 2023 году — превысит 27% (34,9 млн). Что касается темпов роста числа домохозяйств, отказавшихся от традиционного телевидения, они чуть замедлятся, но останутся существенными — в 2020 году их число вырастет на 15,5%, в 2021-м — на 13%, в 2022-м — на 11,2%, а в 2023-м — на 9,7%.

Альтернативой традиционному телевидению становятся стриминговые видеосервисы, такие как Netflix, Hulu и др. Впервые эта тенденция на развитых рынках проявилась несколько лет назад, но только сейчас эксперты зафиксировали столь массовый отказ от ТВ в пользу новых сервисов.

В целом же число домохозяйств, покупающих подписку на платное телевидение, постепенно сближается с числом тех, кто не пользуется платным телевидением (в этом случае учитываются и те, кто отказался от него, и те, кто никогда им не пользовался). Если в 2013 году на более чем 100 млн домохозяйств с платным телевидением приходилось лишь 20,6 млн домохозяйств без него, то в нынешнем году соотношение составляет уже 86,5 млн к 40,2 млн, а в 2023 году соотношение составит 72,7 млн и 56,1 млн.

Таким образом, в 2023 году 31% американских домохозяйств не будет пользоваться платным телевидением, тогда как в 2013 году их было 16,3%.

Наибольшие потери несут спутниковые телевизионные операторы — подписки на них в этом году снизятся на 7,1%, в случае с телекоммуникационными и кабельными провайдерами снижение составит 4,6% и 2,4% соответственно.

«Поскольку расходы на контент для программ растут, кабельным, спутниковым и телекоммуникационным операторам все труднее получать прибыль от телевизионных подписок,— комментирует данные аналитик по прогнозированию eMarketer Эрик Хэггстром.— Их ответом стало повсеместное повышение цен, то есть, видимо, они скорее хотят потерять часть клиентов, чем удерживать их при невыгодных сделках».

По прогнозам eMarketer, в нынешнем году среднее время, затраченное американцами на просмотр программ традиционного телевидения, упадет на 3%, до 3 часов 40 минут в день, особенно сильным будет падение для группы в возрасте от 12 до 17 лет — на 10%. «В связи с сокращением времени просмотра и числа домохозяйств, пользующихся платным телевидением, сетям придется продавать рекламу по более высоким ценам, чтобы компенсировать потерю зрителей. Со временем делать это станет все труднее»,— считает господин Хэггстром. Кроме того, операторы ТВ обычно предоставляют и широкополосный интернет, так что они могут компенсировать убытки повышением расценок на эти сервисы.

Яна Рождественская