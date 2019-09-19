Россияне готовы отказаться от автомобилей из-за высоких цен на бензин

Россияне назвали высокую стоимость бензина (47%) и дорогое обслуживание автомобиля (16%) основными причинами возможного отказа от частых поездок на автомобиле, следует из опроса ВЦИОМа. Каждый пятый автомобилист (22%) в стране сообщил, что мог бы использовать свою машину реже. При этом столько же (22%) опрошенных не могут отказаться от машины, поскольку их работа связана с вождением и «автомобиль кормит их семью».

Среди возможных причин также были названы финансовые трудности и попытки экономить бюджет (15%), предположение о большой загруженности дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

Если бы у водителей была возможность сменить автомобиль на другой транспорт, то велосипеду отдали бы предпочтение 43% россиян в возрасте 25–34 лет (44%) и 35–44 лет (56%), а электрическому автомобилю — 33%, ему отдали предпочтение 51% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый десятый россиянин также назвал электромопед или электроскутер (10%).

Опрос проводился 17 сентября методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Максимальный процент ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Также опрос показал, что более одного автомобиля в семье имеют 18% россиян. 70% опрошенных россиян ездят на своей машине ежедневно. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель ниже — 55%.

Россиянам, которые проезжают меньше 5,4 тыс. км в год, дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC. По этому соотношению Россия с отрывом лидирует среди крупнейших стран, практически вдвое опережая Индию и в несколько раз — США и Германию, в которых владеть автомобилем наиболее выгодно. Ситуация объясняется относительно высокой стоимостью покупки машины для россиянина на фоне сравнительно недорогого такси, часто замещающего общественный транспорт, считают аналитики.

Подробнее — в материале “Ъ” «Время брать такси до булочной».