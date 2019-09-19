ВЦИОМ: 18% россиян имеет больше одной машины в семье

Более одного автомобиля в семье имеет 18% россиян, следует из опроса ВЦИОМа, результаты которого приводит «РИА Новости». Одна машина в семье есть у 49%, еще у 33% машины нет. Всего какое-то количество автомобилей в семье имеет 67% опрошенных.

70% опрошенных россиян ездит на своей машине ежедневно. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель ниже — 55%. Несколько раз в неделю на автомобиле ездит 21%, несколько раз в месяц — 6%, раз в месяц и реже —3%.

В исследовании также сообщается, что водят машины преимущественно мужчины — 78% против 34%. Самый распространенный возраст среди водителей — от 25 до 34 (65%) и от 35 до 44 лет (67%).

Опрос проводился 17 сентября методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Максимальный процент ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.