В Прикамье формируется центр компетенций сельхозотрасли

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН) в поселке Лобаново, где осмотрел семеноводческий комплекс, строящуюся теплицу для семеноводства картофеля, лабораторию, а также технику и оборудование.

При поддержке краевого минсельхоза институт приобрел станцию, которая обеспечивает высокую точность всего цикла сельскохозяйственных работ при радиусе в 50 км. Уже сейчас предприятие развивает семеноводческий комплекс, который производит порядка 1 тыс. тонн семян в год. В планах НИИ до 2022 года увеличить этот показатель вдвое.

Также благодаря федеральной поддержке в институте проведен ремонт зданий, до конца 2019 года будут отремонтированы еще четыре объекта. Общий объем инвестиций за 2018-2019 годы составил 110 млн руб.

Сейчас на площадке НИИ планируется организация общественно-деловой зоны, селекционно-семеноводческого комплекса, ярмарочной площадки и опытного поля, кластера новых видов удобрений, научно-образовательного животноводческого комплекса на 200 голов, питомника садовых и лесных растений. В развитие института до 2025 года планируется инвестировать 420 млн руб.

По мнению Максима Решетникова, здесь может быть создан центр компетенций, который объединит науку, практику и новые технологии. Также на площадке возможно проведение конференций, студенческой практики, разработка стартапов.

Среди перспективных проектов – выращивание стойкой к холодам культуры тритикале (гибрид пшеницы и ржи), производство масличных семян.

Также глава института Александр Барях представил проект по использованию безводного аммиака для обработки почвы. Губернатор заявил, что если технология докажет эффективность, то под нее можно собрать цепочку производства, начиная с аммиака и заканчивая привлечением машиностроителей.