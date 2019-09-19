В Армавире директор машиностроительного завода оштрафован за невыплату зарплаты

Прокуратура Армавира выявила нарушения трудового законодательства в Армавирском машиностроительном заводе – филиале ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод».

Как сообщает пресс-служба ведомства, 760 работникам организации с июня по июль 2019 года не выплачивали заработную плату. В итоге сумма долга составила более 22,8 млн руб.

Директор организации по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства), ему назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Елена Рыжкова