Студента УрГЭУ не будут отчислять из-за ЛГБТ-группы в соцсетях

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин и проректор Роман Краснов прокомментировали ситуацию со студентом, которого якобы планируется отчислить из-за того, что он состоит в группе во «ВКонтакте», поддерживающей ЛГБТ. В комментарии телеканалу «Россия 24» руководство подтвердило, что считает недопустимым участие студентов в группах, поддерживающих ЛГБТ. При этом, по их словам, отчислять студента за это никто не собирается.

О ситуации с отчислением студента 17 сентября сообщило агенство ЕАН. Об этом им рассказали сам 18-летний первокурсник и его однокурсники. По словам молодого человека, ему позвонил директор института и сообщил, что произошла «неприятная ситуация и им нужно поговорить». На встрече он пояснил, что в университете создана группа мониторинга соцсетей студентов и они якобы обнаружили, что он подписан на группу ЛГБТ-сообщества. Позже молодого человека вызвал к себе проректор по воспитательной работе Роман Краснов. «Тот заявил, что я порочу имя института, что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей»,— рассказал студент.

По словам господина Краснова, он сообщил студенту о недопустимости размещать в ЛГБТ-сообществах свои комментарии и вообще быть ее участником, поскольку таким образом «он занимается пропагандой». «В его аккаунте есть фамилия, имя, отчество, есть конкретная принадлежность к конкретному, нашему университету, он себя позиционирует как студент. В этой группе он активный участник»,— сообщил Роман Краснов. 18 сентября он подтвердил, что в вузе мониторят социальные сети студентов. Таким образом университет смотрит за моральным обликом обучающихся. Аналогичной позиции придерживается господин Силин. «Он этим самым, с моей точки зрения, показывает некий пример, что вот это должно быть. Я считаю, что этого не должно быть. Это личное дело его, это не должно привязываться к университету»,— сказал ректор.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала ситуацию недопустимой. Она планирует разобраться в произошедшем, а также поговорить и с руководством вуза, и со студентом, сообщил Znak.com. 18 сентября советник ректора УрГЭУ по патриотическому воспитанию Сергей Воронин назвал абсурдной ситуацию с угрозой отчислить студента. По его словам, даже если молодой человек состоит в группе, связанной с ЛГБТ, в этом нет пропаганды. Представители ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге заявили, что позиция вуза противоречит Конституции России. Организация подготовила обращение в прокуратуру.