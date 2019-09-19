Журналистка рассказала об обысках у основательницы РЕН ТВ Ирены Лесневской

Следователи провели обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter. По ее утверждению, обыски проходили на даче госпожи Лесневской в деревне Шмеленки Московской области. Позже сообщение было удалено.

«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках (Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК. 30 минут назад позвонила ее помощница. Никаких подробностей больше не знаю»,— написала госпожа Качкаева.

Позже журналистка удалила этот пост. По ее словам, об этом попросил сын госпожи Лесневской. «Адвокат на месте. Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали»,— написала госпожа Лесневская в новом твите.