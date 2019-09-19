Адвокат экс-полковника Захарченко попросила уточнить основания для конфискации денег

Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Валерия Туникова обратилась в Минюст и попросила разъяснить основания, по которым можно обращать в доход государства денежные средства, в отношении которых госслужащим или членами его семьи не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях, сообщили «Ведомости» со ссылкой на текст письма. По ее мнению, антикоррупционное законодательство этого не предусматривает.

Госпожа Туникова отметила, что обратить в доход государства можно только земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги. Конституционный суд пояснил, что деньги взыскать можно в том случае, если они были выручены от продажи имущества, который подпадает под нормы законодательства.

В июне этого года Минюст официально подтвердил отсутствие такой нормы, когда объявил о разработке поправок в законодательство, которые позволят изымать деньги. При этом суды обращают в доход государства средства, не выясняя их происхождение, обратила внимание адвокат.

Пресс-служба Минюста на запрос издания пообещала дать ответ в установленном порядке и рекомендовала обратиться по этому вопросу в Генпрокуратуру или в суд. В пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что указания на изъятие денежных средств в законодательстве действительно нет, однако и запрета там тоже не содержится. Помимо этого в Гражданском кодексе определен перечень имущества коррупционеров, которое может быть изъято судом и обращено в доход государства, и там нет каких-либо ограничений. Минюст своей недавней инициативой хочет уточнить положения законодательства, считают в Генпрокуратуре.

Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (всего более 9 млрд руб.). Гособвинение просило приговорить его к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

10 июня суд приговорил экс-сотрудника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима, а также оштрафовал на 117 млн руб. Его признали виновным по делу о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ). По одному из эпизодов — о взятке $800 тыс. от ресторатора Мехди Дусса — бывшего полковника оправдали.

Подробнее о приговоре — в публикации “Ъ” «Дмитрий Захарченко больше не полковник».