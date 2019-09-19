Минприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн

Минприроды представило новую оценку запасов полезных ископаемых в России. Ведомство оценило их общую рыночную стоимость на конец 2018 года в 93,4 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на данные министерства. На конец 2017 года запасы оценивались в 55,2 трлн руб.

Основная доля приходится на запасы нефти — ее стоимость оценивается в 74,5 трлн руб. Это на 88% больше прошлого показателя (39,6 трлн руб.). Рост запасов нефти в натуральном выражении составил 8,7% — с 9,04 млрд до 9,83 млрд тонн. Из этого следует, что единица запасов за год подорожала на 73%. В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание.

На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.

Напомним, в марте этого года ведомство впервые оценило стоимость всей нефти в России. На конец 2017 года они составили почти 40 трлн руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).