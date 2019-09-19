Титулованные канадцы ушли со льда

Канадские фигуристы, трехкратные олимпийские чемпионы в танцах на льду Тесса Вертью и Скотт Мойр завершили карьеру. Об этом они сообщили в видеообращении к болельщикам. «После 22 лет на льду пришло время уйти из большого спорта,— отметила 30-летняя Вертью (ее партнер на два года старше).— Это очень личный и эмоциональный момент для нас. Нам безумно повезло делить успехи и неудачи друг с другом и со всеми вами». Тесса Вертью и Скотт Мойр выступали на трех Олимпиадах (Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018), на которых завоевали в общей сложности пять медалей в личных и командных состязаниях — три золотые и две серебряные. Единственными Олимпийскими играми, на которых канадский дуэт остался без высшей награды, были сочинские. Таким образом, Вертью и Мойр являются наиболее титулованными фигуристами в истории Олимпиад.

Reuters