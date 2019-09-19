7,4 процента составил рост объема ввода жилья в эксплуатацию в январе—августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. За восемь месяцев 2019-го введены 42,1 млн кв. м против 39,2 млн кв. м годом ранее. В августе объем ввода составил 5,8 млн кв. м (рост на 11% к августу 2018-го). По мнению главы Минстроя Владимира Якушева, зафиксированный рост — это «положительный сигнал», означающий, что подготовительный этап реформы долевого строительства пройден без больших потерь. При этом, по словам министра, показатели нацпроекта «Жилье» на ближайшие три года все же будут снижены до уровня 2018 года — 75,6 млн кв. м.