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Фото: пресс-служба Банка России

«Важно, чтобы клиент понимал, в какую систему и для чего он сдает биометрию»

Директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

О проблемах и развитии системы биометрической идентификации граждан “Ъ” рассказал директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.


— Сколько биометрических образцов собрано? Удалось ли активизировать процесс?

— В ЕБС зарегистрировано более 30 тыс. образцов, тогда как на начало года их было всего около 3 тыс. Мы провели работу с банками по настройке процедур, после этого процесс пошел значительно быстрее. На протяжении последних двух-трех месяцев мы наблюдаем примерно трехкратный рост количества биометрических образцов. И это неплохо. Тем не менее основа для устойчивого роста и развития интереса к системе — это, конечно, наличие востребованных гражданами услуг, которые можно получить с использованием биометрии.

— Насколько мне известно, этому вопросу было посвящено отдельное совещание ЦБ с банковским сообществом, где было принято решение об ускорении запуска сервисов с использованием биометрии…

— Мы считаем, что основной принцип предоставления услуг — их доступность во всех каналах: офлайн, мобильное приложение и интернет-банкинг. При этом в части предоставления услуг с помощью биометрии выделяем три ключевых продукта: открытие счетов и вкладов, получение розничных кредитов (на данном этапе за исключением ипотеки) и денежные переводы. Именно в отношении этих продуктов мы подготовили изменения в законодательство, которые предусматривают обязанность банков их предоставлять, в том числе с помощью удаленной биометрической идентификации.

Такая обязанность, по нашему мнению, должна быть предусмотрена для тех банков, которые уже работают с клиентами дистанционно, у которых есть мобильное приложение, интернет-банкинг и пр. Для них это будет несложно. Должны развиваться и услуги с использованием так называемой лайт-биометрии. В этом случае сбор данных проводится через дистанционные доверенные каналы и сервисы, и они могут использоваться, например, при покупке товаров или услуг по биометрии (биоэквайринг) или идентификации пользователей колл-центров.

— Когда будет введена обязанность банков предоставлять с помощью удаленной идентификации три ключевых продукта?

— Для банков с универсальной лицензией планируется ввести такую обязанность в сентябре 2020 года, а с базовой — с июля 2021 года. Проект закона уже прошел первое чтение в Госдуме. Рассчитываем, что он будет принят в ближайшие два месяца. Ко второму чтению законопроект планируется дополнить обязанностью предоставления сервисов через ЕБС для трех видов операций, а также возможностью расширения использования биометрической системы на все банковские операции и на все операции, которые осуществляются некредитными финансовыми организациями (НПФ, профучастники фондового рынка, МФО и др.).

— Базовые продукты будут доступны только для физических лиц?

— В настоящее время речь идет о продуктах для физлиц, но мы планируем внести изменения, чтобы сервис был доступен и для юридических лиц. В этом сегменте, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, крайне важно обеспечить доступность банковских услуг, в том числе с помощью удаленной биометрической идентификации.

— Банкиры неоднократно выражали мнение, что одних банковских продуктов для широкого распространения биометрии недостаточно и, чтобы граждане были готовы активно ее сдавать, нужно, чтобы данные ЕБС использовались в самых разных сервисах. Есть ли планы по расширению?

— Действительно, чем больше услуг, тем больше интереса. Мы сейчас начинаем взаимодействие с ОАО РЖД в части внедрения биометрии для упрощения и ускорения идентификации пассажиров на железнодорожном транспорте. Для тех же целей мы внимательно смотрим на возможность внедрения системы в аэропортах, в первую очередь при перевозках внутри страны.

— А как вы относитесь к тому, что банки сейчас собирают биометрию не только, а иногда не столько в ЕБС, сколько в собственные системы?

— Это происходит по понятным причинам: никто своими клиентами делиться не хочет. Но мы как регулятор выступаем за то, чтобы развивалась конкуренция, а услуги были доступными, дешевыми и качественными и предоставлялись максимальному количеству граждан и организаций.

Проблема создания банками собственных биометрических систем существует, и в большей степени она связана с уровнем безопасности в таких системах. Было бы оптимально, если бы стандарты сбора и обработки биометрических данных собственных систем банков были на уровне стандартов ЕБС. В этом случае по согласованию с клиентом можно было бы один раз собирать биометрию и загружать ее в две системы: как для внутреннего использования в кредитной организации, так и для предоставления возможности клиенту обслуживаться в любом банке.

Мы провели исследование нескольких внутренних биометрических систем банков и должны сказать, что только часть образцов соответствует стандартам ЕБС. Помимо количественных показателей нам нужно решать вопрос качества образцов и их защищенности во внутренних системах банков.

— Что вы предпринимаете в данном направлении?

— Мы планируем уточнить требования в части сбора биометрии в собственные системы банков. Также завершаем исследование и анализ, какого качества образцы могут передаваться из собственных систем банков в ЕБС, чтобы клиентам не приходилось сдавать биометрию несколько раз. И крайне важно, чтобы клиент четко понимал, в какую систему и для чего он сдает биометрию. К банкам, которые вводят граждан в заблуждение, будут приниматься меры.

— Сейчас данные собирают уже многие банки. Будет ли расти их количество и намерены ли вы расширять каналы сбора за пределы сектора?

— Сейчас в системе более 180 банков, это почти 10 тыс. отделений по всей стране. Еще где-то 60–70 банков на стадии подключения. Таким образом, доступность регистрации в ЕБС уже обеспечена. Но мы развиваем новые каналы, например МФЦ. Сейчас работаем с правительствами Москвы и Московской области в этом направлении, планируем провести два пилотных проекта. Ожидаем, что они стартуют в ближайшие два месяца.

Кроме того, планируем прописать законодательно возможность МФЦ использовать биометрические данные для идентификации граждан без паспорта при предоставлении услуг в таких центрах. Это позволит существенно ускорить обслуживание. Расширению перечня услуг, которые граждане смогут получать удаленно, также будет способствовать возможность использования биометрической идентификации на портале госуслуг.

Интервью взяла Ксения Дементьева


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