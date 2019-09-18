Украина назвала условия выполнения «формулы Штайнмайера»

Украинская сторона перечислила условия, при которых готова начать выполнение «формулы Штайнмайера». Список условий разместила пресс-секретарь главы делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Дарья Олифер в своем Facebook.

Условия:

Полное прекращение огня;

Обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ;

Вывод из Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;

Разведение сил вдоль всей линии соприкосновения;

Обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей в Донбассе;

Установление контроля над неподконтрольном Украине участке российско-украинской границы;

Выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

По словам госпожи Олифер, украинская сторона готова к разведению сил в районе Золотого и Петровского, но российская сторона «заблокировала определения возможной даты разведения», что ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках.

Сегодня днем, “Ъ” стало известно, что в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины возникли разногласия. По словам источника “Ъ”, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил на заседании, что не подпишет согласованную редакцию «формулы Штайнмайера», поскольку это вызовет протесты в его стране.

Представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что отказом подписать «формулу Штайнмайера» Киев поставил под угрозу проведения саммита в «нормандском формате».

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Подробнее о разногласиях о статусе региона читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин и Владимир Зеленский отдаляются друг от друга».