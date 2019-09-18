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Украина назвала условия выполнения «формулы Штайнмайера»

Украинская сторона перечислила условия, при которых готова начать выполнение «формулы Штайнмайера». Список условий разместила пресс-секретарь главы делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Дарья Олифер в своем Facebook.

Условия:

  • Полное прекращение огня;
  • Обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ;
  • Вывод из Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;
  • Разведение сил вдоль всей линии соприкосновения;
  • Обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей в Донбассе;
  • Установление контроля над неподконтрольном Украине участке российско-украинской границы;
  • Выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

По словам госпожи Олифер, украинская сторона готова к разведению сил в районе Золотого и Петровского, но российская сторона «заблокировала определения возможной даты разведения», что ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках.

Сегодня днем, “Ъ” стало известно, что в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины возникли разногласия. По словам источника “Ъ”, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил на заседании, что не подпишет согласованную редакцию «формулы Штайнмайера», поскольку это вызовет протесты в его стране.

Представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что отказом подписать «формулу Штайнмайера» Киев поставил под угрозу проведения саммита в «нормандском формате».

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Подробнее о разногласиях о статусе региона читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин и Владимир Зеленский отдаляются друг от друга».

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