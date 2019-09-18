Грызлов: Киев поставил под угрозу проведение саммита «нормандской четверки»

Отказом подписать «формулу Штайнмайера» Киев поставил под угрозу проведения саммита в «нормандском формате», сообщил представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов. По его мнению, из-за таких действий Украина теряет возможности, возникшие после президентских и парламентских выборов.

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

«Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит “нормандской четверки”, так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям (разведение сил и закрепление за Донбассом особого статуса.— “Ъ”)»,— подвел итог прошедшим переговорам господин Грызлов (цитата по «РИА Новости»).

По словам российского представителя, «Киев встал на путь грубого нарушения Минских договоренностей, вопреки декларации верности им». Закрепление за Донбассом особого статуса было прописано в одном из пунктов Минских соглашений. Также господин Грызлов отметил, что введенный летом бессрочный режим прекращения огня в регионе неоднократно нарушался, а вопрос по разведению сил в населенных пунктах Петровское и Золотое остается нерешенным.

Сегодня днем, “Ъ” стало известно, что в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины возникли разногласия. По словам источника “Ъ”, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил на заседании, что не подпишет согласованную редакцию «формулы Штайнмайера», поскольку это вызовет протесты в его стране.

Подробнее о разногласиях о статусе региона читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин и Владимир Зеленский отдаляются друг от друга».