АСВ хочет войти в реестр кредиторов экс-совладельца Экопромбанка

Агентство страхования вкладов обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о включении обанкротившегося АКБ «Экопромбанк» в реестр требований кредиторов Владимира Нелюбина. Сумма требований составляет 200 млн руб.

Сам господин Нелюбин, который был совладельцем кредитной организации, в мае был осужден к 6 годам 3 месяцам лишения свободы за хищение у банка 215 млн руб. В 2016 году он был признан несостоятельным.

Сейчас его задолженность перед кредиторами третьей очереди составляет 2,364 млрд руб. 30 июня арбитражный суд приостановил производство по делу о его банкротстве до вступления в законную силу судебного акта по заявлению конкурсного управляющего ООО «Кросс» о привлечении господина Нелюбина к субсидиарной ответственности на 571 млн руб. После удовлетворения требований управляющего производство было возобновлено.