За ПВО Сирии расплатился московский военкомат

Как стало известно “Ъ”, в годовщину инцидента над Средиземным морем, в ходе которого ПВО Сирии сбили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, приняв его за израильский бомбардировщик, в Москве был удовлетворен иск отца одного из 15 погибших в нем военнослужащих. С помощью военной прокуратуры он добился повышения пенсии в связи с потерей кормильца и рассчитывает получить еще 6 млн руб., обещанные командованием части. В военкомате утверждали, что подобные выплаты являются нецелевым расходованием бюджетных средств.

С иском в Мещанский райсуд обратился прокурор 231-й военной прокуратуры Евгений Косяченко, представлявший интересы пенсионера Игоря Арзуманова. Его сын, военный переводчик Алексей Арзуманов находился на борту Ил-20, который был сбит 17 сентября 2018 года сирийскими ПВО, принявшими российский самолет-разведчик за израильский — ВВС этой страны тогда нанесли очередной удар по военным объектам в Сирии. Вместе с младшим лейтенантом Арзумановым погибли еще 14 человек.

Арзуманов-старший, обратившись в прокуратуру, сообщил, что командир части в подмосковной Кубинке, к которой был прикомандирован его сын, помимо официальных выплат обещал заплатить семьям всех погибших по 6 млн руб. Очевидно, речь шла о неких компенсациях со стороны властей Сирии. Однако господин Арзуманов получил только страховку и пенсию за потерю кормильца. Прокуратуры в ходе своей проверки установили, что к пенсии Игоря Арзуманова военкомат ежемесячно недоплачивает 32%, поскольку погибший является ветераном боевых действий. Алексей Арзуманов до своей гибели с 7 декабря 2015 года успел четыре раза побывать в командировках в Сирии.

Ответчик против увеличения пенсии возражал, объясняя это тем, что на нее мог бы претендовать сам военнослужащий Арзуманов, имеющий заслуги перед Родиной, а не его родственники. При этом представители военкомата ссылались на законы, регламентирующие подобные выплаты, а также на мнение Счетной палаты, проверявшей расходование бюджетных средств в нем. Проверявшие якобы посчитали, что увеличение подобных выплат не обоснованно. Тем более, отмечалось в ответе на иск военкомата, учреждение Минобороны тратит огромные средства на выплаты военным пенсионерам, а также родственникам умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

Судья Татьяна Жолудова иск удовлетворила в полном объеме, однако, как сообщила “Ъ” адвокат Игоря Арзуманова, сейчас она готовит новое обращение в военную прокуратуру, связанное с обещанной компенсацией в 6 млн руб.

Об исковых требованиях родственников других погибших при катастрофе Ил-20 пока неизвестно. По некоторым данным, часть из них вместо обещанных денег получила жилье, в том числе коттеджи в Московской области.

Алексей Соковнин