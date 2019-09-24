Какова роль государства в создании промышленных парков, состоялся бы успех индустриальных парков без субсидий, каковы источники инвестиций в ОЭЗ и есть ли у них повод для оптимизма — рассказывает исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский.

За первые десять лет осознанного существования как отдельной отрасли индустриальные парки доказали свою востребованность со стороны участников рынка. В стране появился продукт, который необходим инвесторам для локализации,— профессионально управляемые площадки, инженерно и юридически подготовленные к началу промышленной деятельности.

Этим летом был опубликован шестой выпуск ежегодного отраслевого обзора АИП «Индустриальные парки России 2019». По его данным, на фоне двукратного за три года увеличения предложения (и в квадратных метрах, и в гектарах) уровень заполняемости площадей индустриальных парков перевалил за половину и приблизился к 60%. Таким образом, заполняемость индустриальных парков резидентами впервые опередила тенденцию роста новых площадей.

В денежном выражении все индустриальные парки страны совокупно привлекли уже 1,2 трлн руб. (накопленным итогом) частных инвестиций в создание новых производств, а именно 2882 предприятия размещены в индустриальных парках страны. Только в 2018 году 760 предприятий с общим объемом вложений порядка 106 млрд руб. открылись в индустриальных парках и ОЭЗ страны. И с точки зрения государства, а также инициаторов создания парков, эти инвестиции обоснованны и экономически эффективны: на 1 рубль, вложенный в создание индустриальных парков, в среднем приходится уже 8 рублей прямых инвестиций частных инвесторов в производство.

То, что промпарки демонстрируют рост, превышающий темпы экономики страны, объяснимо: они предложили не существовавший ранее формат удобного и профессионального размещения промышленного производства, на который рынок отозвался высоким спросом со стороны инвесторов. Мы имеем дело с заполнением ранее пустовавшей ниши — это ситуативный бум, который продлится еще от трех до пяти лет, после чего промпарковое движение стабилизируется.

Бурный рост индустриальных парков и по количеству, и по их совокупной мощности во многом обязан финансовой поддержке со стороны Минэкономразвития России и Минпромторга России. Но переоценивать роль субсидий я бы тоже не стал. Общий объем средств, полученных индустриальными парками, по действующим программам из федерального бюджета за все годы составил 17 млрд руб.— это порядка 7% от всех вложений в строительство индустриальных парков. Остальное — это частные вложения, внебюджетное финансирование и средства регионов. Иными словами, если бы не было государственной поддержки в форме субсидий, индустриальные парки все равно бы создавались, но выглядели бледнее: степень готовности для резидентов в части электрической мощности и строительства готовой инфраструктуры была бы ниже. Соответственно, мы просто откатились бы на несколько лет назад и проходили этот путь медленнее. Сложившаяся модель поддержки парков мне представляется оптимальной для текущего этапа развития отрасли, а дальнейшие перспективы видятся в снижении финансового участия государства и расширении нефинансовых мер поддержки.

Пожалуй, главный вопрос, который стоит на повестке дня у каждого индустриального парка: а есть ли потенциал привлечения новых резидентов?

Я убежден, что большой ресурс роста спроса в повышении качества предложения. Речь идет и об инфраструктурной, и об инженерной, и о юридической подготовке земли и сооружений для целей промышленной деятельности. Готовые решения в виде уже построенных дорог, их примыкания к трассам, физического существования точек подключения к электричеству и газу, наличие в них свободной мощности — все это базовые факторы, благодаря которым инвесторы принимают решение о выборе юрисдикции, региона и конкретной локации.

Фактор второго уровня — это расширение сервисов управляющих компаний, которые постепенно берут на себя функции поиска поставщиков, содействия сбыту и продвижению и разного рода другие задачи по развитию бизнеса предприятий-резидентов.

Третий по значимости ресурс — это сила зонтичного бренда, над которым индустриально-парковое сообщество работает уже десять лет. Лежавший в его основе Национальный стандарт ГОСТ обеспечил довольно высокий уровень качества в индустриальных парках и доверия к ним, которое теперь уже подкреплено сотнями историй успеха создания сложных предприятий с нуля. Усилия не прошли даром, и сейчас механизм коллективного продвижения под брендом «индустриальные парки России» начинает работать на нас. Задача завтрашнего дня — построить вокруг этого бренда полноценный маркетплейс по локализации производства в России.