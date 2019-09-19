PickPoint распробует «Халву»

Постаматы «Халва», расположенные в сетях «Пятерочка» и «Перекресток», войдут в партнерскую сеть PickPoint, которая, таким образом, достигнет почти 6 тыс. терминалов. Другая крупнейшая сеть Ozon насчитывает уже около 5 тыс. собственных и партнерских постаматов и готовится к удвоению их числа до конца года. Несмотря на такой рост рынка, логистическая инфраструктура все еще остается в дефиците.

Постаматы «Халва» (проект в равных долях принадлежит Совкомбанку и Х5 Retail Group) войдут в партнерскую сеть PickPoint, рассказала “Ъ” гендиректор PickPoint Надежда Романова. По ее словам, компания возьмет на себя все логистические задачи для «Халвы» и будет выступать в качестве единого окна для интернет-магазинов. У «Халвы» 1,2 тыс. постаматов, в основном в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» (входят в X5) и отделениях Совкомбанка. В сети PickPoint — 2,6 тыс. собственных и 2 тыс. партнерских постаматов Qiwi Box. Ожидается, что к концу года объединенная сеть достигнет 6 тыс. Всего на рынке сейчас около 8 тыс. постаматов, оценивает PickPoint, из них примерно 2,2 тыс. принадлежат Ozon.

Бизнес PickPoint на 100% принадлежит кипрской Pickpoint Delivery System, ее собственников в компании не раскрывают. Как сообщали «Ведомости», крупнейший акционер головной компании PickPoint — Festina Trading, которую ранее называли совладельцем службы доставки «СПСР-Экспресс». В марте 2017 года Федеральная антимонопольная служба сообщала об одобрении ходатайства на покупку 28,2% Pickpoint Delivery System немецкой Armadillo Holding GmbH (работает на рынке экспресс-доставки под брендом DPD). В феврале 2019 года PickPoint и X5 Retail Group объявили о планах по созданию совместного предприятия, в рамках которого планировали развивать постаматы в сетях X5. Этот процесс «затянулся», уточняет госпожа Романова.

За логистические услуги PickPoint платят напрямую интернет-магазины, затем компания отчисляет фиксированную сумму за каждый заказ партнерам, поясняет Надежда Романова. Сама «Халва» при этом продолжит работать напрямую с логистическими компаниями. «Мы не оказываем клиентам полный цикл логистических услуг, а предлагаем логистическим операторам инфраструктуру для выдачи посылок. Это позволяет не конкурировать, а наоборот, развивать партнерские отношения со всеми игроками рынка»,— уточнили в пресс-службе Совкомбанка. В X5 подтвердили, что «заинтересованы во всестороннем развитии СП, в том числе за счет привлечения новых логистических операторов».

«"Халва" – не логистический оператор, они, по сути, владелец недвижимости, которую эксплуатируют другие компании»,— рассуждает партнер Data Insight Федор Вирин. Выручка сети зависит от количества посылок, которые через нее проходят, а у PickPoint сейчас наиболее высокая загрузка, для «Халвы» это интересный партнер, отмечает он. Для PickPoint это расширение возможностей доставки, так как «Халва» изначально ориентировала локации так, чтобы не пересекаться с PickPoint и существующими пунктами выдачи заказов, добавляет исполнительный директор фулфилмент-оператора Reworker Алексей Жуков.

За последний год доля постаматов в доставке Ozon выросла в шесть раз и в некоторых городах превышает 20%, говорит директор цепи поставок ритейлера Андрей Павлович. По его словам, сеть Ozon насчитывает более 5 тыс. собственных и партнерских постаматов, до конца года она вырастет более чем в два раза. При этом недостаток логистической инфраструктуры остается барьером для роста e-commerce в России, подчеркивает господин Павлович. На рынке сохраняется большое количество привлекательных локаций для постаматов, подтверждает аналитик Райффайзенбанка Егор Макеев, о сильной конкуренции говорить пока не приходится.

Дмитрий Шестоперов