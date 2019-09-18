Болтун Болтон и другие

После внезапного увольнения могущественного серого кардинала администрации президента Трампа — советника по национальной безопасности Джона Болтона — завернулась интрига вокруг того, кто же займет его место. Она должна разрешиться со дня на день. Кастинг претендентов идет полным ходом, в их списке появляются все новые имена. Перечислять их не имеет смысла, учитывая, что Дональд Трамп в своих кадровых решениях не раз доставал из своей колоды не ту карту, которую рассчитывали увидеть многие.

Сам глава Белого дома уже вошел во вкус этой увлекательной игры под названием «Угадай советника». Процесс подбора «заменителя Болтона» в своей эпатажной манере он описал так: «Можете себе представить, что занять это место жаждет каждый. Это потрясающая работа. Потрясающая потому, что это очень увлекательно — работать с Дональдом Трампом. На самом деле работать со мной очень легко. Знаете, почему легко? Потому что все решения принимаю я. А им работать не нужно».

Несмотря на игривый тон и нотки самодовольства, это признание полно глубокого смысла. Оно объясняет, на чем погорел многоопытный Джон Болтон. Он слишком много говорил, шла ли речь об Иране, Северной Корее, Афганистане или о будущем договора СНВ-3. Он слишком много на себя брал, проявлял чрезмерную инициативу, действуя так, словно президент США — это он, а не Дональд Трамп. За что и поплатился.

Поэтому новый назначенец, кто бы им ни стал, будет «анти-Болтоном». То есть игроком, стремящимся уловить переменчивые настроения шефа и находиться на одной волне с его Twitter. В этом и будет состоять основной смысл его работы, которую, как выясняется, «делать не нужно».

Говорят, что короля играет свита. Но в случае с президентами США смысл и сценарий этой игры всегда зависели от того, кто на троне. Джордж Буш-младший, пошедший войной против Саддама Хусейна, свидетельствовал, что это решение ему подсказал Бог. Получается, что это и был его главный, пусть и внештатный, советник. А уже потом проявились пробирки Колина Пауэлла в Совбезе ООН. Притом что второй номер в его администрации Ричард Чейни пытался выстроить в Белом доме свою вертикаль, первым номером остался Джордж Буш.

В отличие от своего предшественника, Барак Обама отдавал предпочтение коллективной игре, имея достаточно однородную команду исполнителей и единомышленников — Джозеф Байден, Хиллари Клинтон, Джон Керри, Роберт Гейтс.

Что же касается Дональда Трампа, то он, судя по всему, пытается следовать некой гибридной модели управления, интуитивно копируя стиль Джорджа Буша-младшего и при этом создавая видимость коллективной игры, как при Бараке Обаме.

Главный же вопрос, какими целями будет руководствоваться американская внешняя и оборонная политика до президентских выборов 2020 года и после них, если Дональд Трамп будет переизбран на второй срок. Будет ли это прежняя политика максимального давления как на недружественные государства, так и на несговорчивых союзников и отказа от предыдущих договоренностей, которую в последние годы в полной мере испытала на себе и Россия, или это будет политика будущих сделок и компромиссов. Ответ на это вопрос знает (или еще не знает) Дональд Трамп, только он один.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”