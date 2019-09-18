Алексей Барвинок покидает должность гендиректора ТГК-1

Совет директоров ПАО «ТГК-1» принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Алексея Барвинка на основании его заявления по собственному желанию. Последним рабочим днем господина Барвинка в этой должности (занимал ее с 2014 года) станет 29 сентября, сообщили в компании.

Одновременно с этим был утвержден договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-1 — ООО «Газпром энергохолдинг». Генеральный директор этой компании Денис Федоров уполномочен определить условия и подписать трудовой договор с управляющим директором ТГК-1.

Напомним, ранее сменился топ-менеджер в дочерней компании ТГК-1 — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Вместо ушедшего в отставку Игоря Стренадко (перешел на должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб») пост гендиректора занял Антон Свиридов.