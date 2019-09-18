Компания «Графит» застроит исторический частный сектор в Пушкине

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории частного сектора в Пушкине. Речь идет о квартале, ограниченном Ленинградской, Леонтьевской, Церковной улицами и Октябрьским бульваром. Его планируется застроить малоэтажными многоквартирными жилыми домами. Реализовать данный проект намерено ООО «Специализированный застройщик "Графит"», которое получило соответствующий документ, сообщает АБН.

Отмечается, что предельная высота строительства на данной территории ограничивается 12 м. Общая площадь четырех участков составляет около 11 тыс. кв. м.

По данным СПАРК, строительная компания «Графит» принадлежит Артему Душкевичу и кипрскому офшору. Ее генеральный директор Филипп Шраге является также соучредителем УК «Красный мост», расположенной в одноименном торгово-офисном центре на набережной реки Мойки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также выдано разрешение на высотную жилую застройку Октябрьской набережной. Данный проект реализует связанное с компанией «БФА-Девелопмент» ООО «Невское наследие».