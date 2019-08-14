Получено разрешение на высотную жилую застройку Октябрьской набережной

Связанное с компанией «БФА-Девелопмент» ООО «Невское наследие» получило разрешение на высотную жилую застройку на Октябрьской набережной, 50 и 54. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выпустил соответствующее распоряжение, позволяющее застройщику отклоняться от предельных параметров разрешенного строительства, сообщает АБН.

Компания запрашивала у КГА предельную высоту жилой застройки на уровне 65 м (там планируется возвести стеклянную башню) на участке, ограниченном Октябрьской набережной, улицей Тельмана, Дальневосточным проспектом и улицей Новоселов. В настоящий момент на этой территории расположены суконный комбинат «Невская мануфактура» (бывшая фабрика «Торнтон») и НПО «Бумага».

Ранее “Ъ-СПб” писал о подписании компанией «БФА-Девелопмент» и Смольным меморандума о завершении долгостроя «Новая Скандинавия» в Шувалово.