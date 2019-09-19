Апелляция уперлась в стену

Кемеровский областной суд подтвердил законность приговора по делу об обрушении жилого дома в городе Междуреченске в мае 2016 года. Причиной ЧП, как установило расследование, стал капитальный ремонт, проводившийся на первом этаже здания. Ремонтники-самоучки частично демонтировали кирпичную кладку, в связи с чем нагрузка на конструкцию увеличилась и целый подъезд пятиэтажки обвалился. Два жильца погибли, 68 квартир оказались разрушены или повреждены. В июне 2019 года владельца помещения Владимира Голушкина, нанявшего неквалифицированных работников, приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, трех шабашников — к четырем годам заключения каждого. Обвиняемые подали апелляции, в которых просили об оправдании, но вышестоящий суд им в этом отказал.

В Кузбассе вступил в законную силу приговор по делу об обрушении пятиэтажного жилого дома в городе Междуреченске. Об этом сообщила прокуратура региона. ЧП произошло 31 мая 2016 года в половине шестого вечера. Средний подъезд дома №16 на ул. Весенней рухнул. Два его жильца — пожилая женщина и мужчина — погибли. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы три человека. 68 квартир оказались повреждены или разрушены. Ущерб от инцидента, по оценке следствия, составил около 85 млн руб. В дальнейшем региональные власти приняли решение о сносе пятиэтажки.

Правоохранители завели уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Расследование установило, что обрушение вызвал незаконный капитальный ремонт в торговом помещении на первом этаже. По материалам дела, владелец торговых площадей коммерсант Владимир Голушкин нанял трех местных жителей для ремонта фасадной стены, обещая заплатить на всех 80 тыс. руб. Строительного образования ремонтники-самоучки Бокия Бердиeв, Ашурали Бoбобеков и Ермaкхмат Гулов не имели. Отсутствовала и проектная и разрешительная документация на перепланировку. Бригада частично демонтировала кирпичную кладку в простенке между окнами. В результате нагрузка на конструкцию увеличилась. Не выдержав веса, она рухнула.

С выдвинутыми против них претензиями обвиняемые не согласились. Не признали они и выводы строительно-технической экспертизы о том, что причиной обрушения «явились работы по нарушению целостности несущей конструкции». Летом 2017 года дело поступило в горсуд Междуреченска, судебный процесс занял около двух лет.

«Я искренне сожалею, что это все случилось. Приношу всем соболезнования»,— сказал в последнем слове Владимир Голушкин. Тем не менее он отрицал свою причастность к трагедии. Рабочие Бердиeв, Бoбобеков и Гулов просили не лишать их свободы, поскольку без средств к существованию останутся их многодетные семьи. В июне 2019 года обвиняемые выслушали приговор. Предпринимателю Голушкину назначили пять с половиной лет заключения, нанятым им работникам — по четыре года. Все четверо будут отбывать наказание в колонии-поселении.

Адвокаты обжаловали несправедливое, на их взгляд, решение в вышестоящем суде. В жалобе они просили снять с их клиентов обвинение. Судебная коллегия Кемеровского облсуда посчитала доводы защиты неубедительными и оставила приговор суда первой инстанции без изменения. В ближайшее время будут рассмотрены гражданские иски потерпевших к виновникам обрушения о выплате компенсаций.

Константин Воронов