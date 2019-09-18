«Цифровая “зеркалка”»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о приложении Focos для обработки мобильных фото.

Вычислительная фотография — такое описание выбрали для своего продукта разработчики приложения Focos. Если чуть-чуть расшифровать, то программа имитирует съемку цифровых зеркальных фотокамер. В основном речь идет об оптических эффектах размытия. Смартфоны не владеют диапазоном апертуры, доступным профессиональной фототехнике, и создавать эффектное, но корректное боке получается за счет программных инструментов. Портретный режим для iPhone не в новинку, он есть в стандартном приложении «Камера», но Focos предлагает пользователю расширенные настройки боке.

Первое, что оценит любой частый пользователь портретного режима в «яблочном» смартфоне — независимость от фокусного расстояния. Не нужно удаляться от объекта съемки на определенное количество сантиметров, чтобы добиться эффекта боке. Снимать можно и с близкого расстояния. Второе преимущество приложения — возможность сменить фокус. Точнее, пользователь может просто указать объект или область изображения, которые должны быть четкими. Остальная часть картинки уйдет в боке. При этом электронные алгоритмы проведут процедуру деликатно, так что это не будет выглядеть плохим «фотошопом».

Также пользователь Focos сможет поиграться с настройками боке, уделив внимание размеру, форме, яркости и световым артефактам размытой области. Чтобы огоньки, расположенные в этой зоне, бликовали так, как этого желает автор фотографии. Работа с освещением в принципе в приложении выведена на приличный уровень. К снимку можно добавить сразу несколько виртуальные источников света из доступных шести: лампы накаливания, люминесцентной трубки, портативного фонарика, софтбокса, кольцевого или радиального светильников. А расположение и направление их излучения легко регулировать в 3D-режиме.

Кроме того, подражание цифровым зеркальным камерам на софтовом уровне реализовано в Focos через электронные шаблоны линз популярной реальной оптики Minolta, Carl ZEISS, Leica и прочих — всего 14 вариантов. Якобы они придают снимкам узнаваемый почерк.