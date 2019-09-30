Режимный объект

С каждым годом ЗОЖ и спорт становятся все популярнее. Жители больших городов хотят выглядеть хорошо, борются с лишним весом, со стрессом и иногда даже добиваются хороших результатов. Но вдали от крупных городов в разных уголках планеты существуют рекреационные зоны, где никто не гонится за безглютеновым диетами, а стресс в принципе исключен как явление. Одна из таких зон — Керала, штат в южной Индии, родина аюрведы.

Всякий раз, когда я устаю от Москвы, от работы и стрессов, с ней связанных, я уезжаю в Кералу, а точнее, в аюрведическую, лучшую, на мой взгляд, в мире клинику Kalari Rasayana. Убегаю от хронической московской усталости в свой собственный рехаб, чтобы «заземлиться» и сбалансировать свои доши. Согласно аюрведе, древней науке о здоровой и долгой жизни, мир образуют пять элементов: эфир, воздух, огонь, вода и земля. Элементы группируются в три основные фундаментальные жизненные силы — доши (вата, питта, капха), которые регулируют все функции организма. Человек здоров, когда доши находятся в сбалансированном состоянии. Если же доши не сбалансированы (а они у нас, жителей больших городов не сбалансированы), самое время вспомнить о традиционной индийской медицине и отправиться в аюрведическую клинику.

Я уже второй раз в Kalari Rasayana и после длительного перелета радуюсь встрече со своим лечащим доктором Шрилалом Шанкаром (он также главный врач клиники), со своим терапевтом / массажистом Ниджу, диетологом, йога-терапевтом и всей командой клиники. К доктору Шанкару, как и в прошлый раз, буду приходить на консультацию каждое утро, и после первичного осмотра мы будем говорить не только о «болячках», но и о желаниях, работе, семье, о самых важных моментах в жизни. Эти разговоры придают моей жизни больше осознанности. Я начинаю прислушиваться к себе и организму, доверять доктору и выполнять все условия программы. Здесь предлагают множество программ, но самая популярная — «Общее омоложение панчакарма / Panchakarma», программа детоксикации и очищения. Приступать к детоксикации лучше за две недели до поездки. Необходимо отказаться от обильной пищи, алкоголя, курения. По приезде меня сразу сажают на вегетарианскую диету и выдают еду пятью маленькими порциями. В меню — местные сезонные овощи и фрукты, рис. Раз в день дают свежевыжатый сок, а из фруктов — ананас, банан, манго или папайю. Полностью отсутствуют мясо, рыба, яйца, хлеб, чай, кофе, сахар.

Что такое панчакарма Читать далее

Кроме того, здесь нужно соблюдать режим, не покидать территорию клиники, пока длится лечение, и ходить в пижаме (свободная рубашка и белые хлопковые брюки), которую дают при заселении в номер. Меня также попросили максимально ограничить общение по мобильному телефону и пользование компьютером.

Нужно вставать с рассветом и ложиться не позднее 21:00 и желательно выполнять все пункты программы, которую выдают ежедневно после посещения доктора и диетолога. В программу включены все виды йоги (йога-нидра в том числе), кормление рыбок, лечебные процедуры (глубокие массажи), принятие аюрведических лекарств, меню (которое ежедневно составляет диетолог). На третий день после приезда и первых масляных процедур я начал пить гхи — натуральное, пресное и подогретое топленое масло. Его назначают на три-семь дней (в моем случае — пять дней), и каждое утро после долгого разговора с доктором порция масла увеличивается. В дни, когда ты пьешь гхи, количество процедур уменьшается до одной, ты завтракаешь маслом и затем только ужинаешь. Масло активизирует пищеварение, накопленные в теле токсины начинают выходить из тканей в желудочно-кишечный тракт. Надо сказать, что, пока пьешь масло, ощущаешь сильную усталость, апатию, все время хочется спать, но делать этого нельзя. Во время приема гхи буквально все сотрудники клиники поддерживали меня. И это было очень приятно. На шестой день доктор Шанкар сказал, что мой организм достаточно хорошо «промаслился», и прием гхи мне отменили. Это означало, что в мою жизнь возвращается пятиразовое питание, увеличивается число процедур (дважды в день) и добавляется еще один класс йоги. Но все это после еще одной малоприятной процедуры, которая называется purgation day (день чистки кишечника с помощью слабительного). Постепенно все вернулось на круги своя: процедуры, которые назначал доктор Шанкар и проводил теперь Ниджу, становились интенсивнее и разнообразнее. Большинство массажей делается в четыре руки и с маслом.

Ключевые лечебные процедуры / массажи следующие: калари ужичиль (мягкий массаж головы и ритмичный массаж всего тела специально подобранными маслами), дхатху пушти ужичиль (интенсивный массаж всего тела в четыре руки), пижичил (умасливание тела и потоотделение), широдхара (процедура, в ходе которой на лоб, в район третьего глаза выливается теплое масло или лечебный раствор травяных масел, пахты и молока), подикижи (массаж в четыре руки с горячими мешочками, с травяной пудрой и маслом), шировасти (нанесение масла на голову и оставление его там на предписанное время) и так далее. После приема гхи, очищения кишечника, массажей и диеты я сбросил 7 кг и почувствовал (и это, как мне кажется, чувствует каждый, кто бывал в этой клинике) невероятную легкость в теле и голове. В этот раз мои 18 дней в Kalari Rasayana пролетели быстро. На последней консультации мне выдали аюрведические лекарства на два месяца вперед, рекомендации по питанию и занятиям йогой. Доктор Шанкар дал индивидуальные рекомендации и посоветовал рано ложиться спать и рано вставать.

Оздоровительные процедуры в отеле Kalari Rasayana Фото: пресс-служба отеля

В клинике существует традиция фотографировать всех клиентов с персоналом. Вот и в этот раз директор сфотографировал меня с персоналом клиники, и теперь у меня есть еще одна памятная фотография из Kalari Rasayana. До следующего визита. И я знаю, что он случится. Потому что я полюбил это место и людей всей душой.

Алексей Иорданов