Что такое панчакарма

Панчакарма — классическая пятиступенчатая система омоложения. Процедуры, входящие в программу очищения, выводят токсины и шлаки из всех каналов организма, при этом улучшается микроциркуляция крови и лимфы, происходит регенерация клеток и омоложение тканей. Благодаря маслам и травяным настоям токсины, накопившиеся в организме, принимают водорастворимую форму, что существенно облегчает их выведение. Список болезней, для лечения которых используется эта программа, внушителен: вегетативные нарушения, заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, заболевания суставов и позвоночника, аллергия, гинекологические заболевания и многое другое. Панчакарму назначают и здоровым людям для улучшения кровообращения, ускорения обмена веществ, общего омоложения, очищения сосудов от шлаков и холестерина, снятия синдрома хронической усталости и повышения жизненного тонуса. При помощи панчакармы можно восстановить баланс дош и гармонию в организме.

Лучшим временем для панчакармы и любых других аюрведических процедур считается сезон дождей. В это время поры лучше открываются, делая кожу более восприимчивой к полезным веществам, а лекарства и масла глубже проникают в организм. В Керале два сезона дождей: в июле—августе, когда дождь идет непрерывно и местные озера выходят из берегов, и менее экстремальный, в октябре—ноябре.