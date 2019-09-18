Дольщики ЖК «Курортный» в Сочи массово расторгают договоры с застройщиком

В Адлерский районный суд Сочи поступило несколько десятков заявлений от внешнего управляющего ООО ЖК «Курортный» Валерия Курочкина с просьбой признать недействительными договоры инвестирования, заключенные между застройщиком объекта в лице его гендиректора Алексея Вирясова и частными участниками долевого строительства жилого комплекса. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На сегодняшний день квартиры в сочинском ЖК «Курортный» дожидаются 434 семьи. В августе мэрия курорта представила дольщикам жилого комплекса нового инвестора – ООО «Альпика». Компания заявила, что готова в первую очередь достроить дома, которые уже почти готовы. В них, по согласованию с кредиторами, будут предоставлены квартиры ожидающим жилья дольщикам.

В 2014 году бывшему застройщику Юрию Оганяну, который сегодня находится под стражей, было выдано разрешение на строительство 50-ти трехэтажных домов. Во многих домах по факту оказалось от пяти до семи этажей. Сложности с ЖК «Курортный», по информации мэрии Сочи, связаны с тем, что ранее выданные бывшему застройщику техусловия по водоснабжению и водоотведению просрочены, а технические условия на электричество и теплоэнергию получены не были.

Летом этого года дело господина Оганана, который ранее являлся директором ООО ЖК «Курортный», а также группы лиц, причастных, по мнению следствия, к хищению у дольщиков 122 млн руб. было направлено в суд.

Дмитрий Михеенко