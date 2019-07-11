Застройщики сочинского ЖК «Курортный» предстанут перед судом

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении семи жителей Сочи, причастных к обману покупателей жилья в ЖК «Курортный», сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Дело о мошенничестве в составе группы с нанесением ущерба на сумму 122 млн руб. направлено в суд.

Обвинение, сообщили в СКР, предъявлено генеральному директору ЗАО «Пансионат «Утро» Юрию Оганяну, его заместителям Сетраку Матуляну и Марии Ельчищевой, гендиректору ООО «ЖК «Цветочный» Инге Беляевой, учредителю фирмы Светлане Бобкиной, а также еще троим гражданам – Вартану Татуляну, Андронику Нагабедяну и Самвелу Авджяну.

По версии следствия, с июня 2013 по январь 2017 года Юрий Оганян, являясь генеральным директором ООО «ЖК «Курортный», создал и возглавил преступную группу, целью которой являлось завладение денежными средствами граждан, желающих купить жилье в многоквартирных домах, расположенных в Адлерском районе города Сочи. Члены организованной преступной группы, действуя путем обмана и не желая исполнять взятые на себя обязательства, незаконно заключали с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир, получали денежные средства и распоряжались ими по своему усмотрению. Потерпевшими по делу признаны 56 человек, уточнили в СКР.

Анна Перова, Краснодар