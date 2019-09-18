Сотрудник Дзержинского водоканала получил тяжелые травмы на производстве

Заместитель начальника районных очистных сооружений ОАО «Дзержинский водоканал» получил травмы во время контроля работ 12 сентября. Как сообщает нижегородская Госинспекция труда, во время спуска воздуха с гидрозатвора раздался резкий хлопок. В результате 57-летний мужчина получил тяжелые повреждения здоровья – множественные переломы костей рук, лица, плеча и предплечья, обширную рваную рану в области локтевого сустава.

Мужчина находится в больнице. Причины несчастного случая устанавливаются, ведется опрос свидетелей. Дзержинский водоканал проверяют на соблюдение норм охраны труда, в том числе по вопросам обучения пострадавшего безопасным методам работы.

Анастасия Еремина