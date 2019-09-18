Учредитель Мурманского морского пароходства задержан по подозрению в хищениях

Член совета директоров и учредитель ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП) задержан по подозрению в злоупотреблениях полномочиями. По версии следствия, он за последние пять лет незаконно вывел из компании более 580 млн руб.

Также, как утверждают в Следственном комитете России (СКР), незаконные действия руководителя привели к задолженности по зарплате работников на сумму более 100 млн руб. и неуплате налогов на 88 млн руб. Всего в отношении задержанного заведено два уголовных дела (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Имя задержанного в сообщении СКР не называется.

Сейчас генеральным директором и председателем правления является Анатолий Юрасов. За последний год руководство ММП сменялось несколько раз.

ММП не первый год испытывает финансовые сложности. Из-за задолженностей компании в 2018 году властями Дании, Испании и США были арестованы четыре судна ММП. В июне 2019 года стало известно, что компания «Совфрахт» намерена подать банкротный иск к ММП из-за его задолженности перед компанией. Два теплохода и танкер ММП уже были проданы для погашения долгов предприятия.