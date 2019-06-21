«Совфрахт» планирует банкротить Мурманское морское пароходство

ПАО «Совфрахт» намерено подать банкротный иск к ПАО «Мурманское морское пароходство». Об этом сообщает «Интерфакс».

Причиной иска является задолженность пароходства перед компанией на сумму более 300 тыс. руб. Долг возник из-за переплаты в адрес ММП в ходе фрахтования теплохода «Капитан Данилкин». Часть суммы — 22,2 млн руб. в пользу «Совфрахт» уже взыскана судом.

Мурманское морское пароходство испытывает финансовые сложности. Год назад несколько судов компании были арестованы. Два теплохода и танкер ММП проданы для погашения долгов.