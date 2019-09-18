С неэффективностью лекарств сталкивались 79% жителей Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с неэффективностью лекарств хотя бы единожды сталкивались 79% населения, из них 65% замечали отсутствие эффекта два раза и более. Об этом сообщает фармацевтическая компания STADA по итогам опроса ResearchMe. Всего в опросе принимали участие более 7,1 тыс. человек из всех регионов России. Большинство (72%) нижегородцев под эффективностью лекарства понимают его способностью вылечить.

При выборе лекарств 48% нижегородцев ориентируются на назначение врача, еще 48% руководствуются стоимостью препарата. Лекарство с учетом рекомендаций фармацевтов выбирают 17% жителей Нижнего Новгорода, 11% опрошенных доверяют отзывам из интернета. Качество препарата играет роль для каждого третьего опрошенного. А 84% нижегородцев сообщили, что иногда назначают себе лекарство самостоятельно.

По словам заведующего лабораторией фармакологии, профессора кафедры аллергологии и иммунологии НМИЦ имени Рогачева, вице-президента Российского научного общества иммунологов Ивана Козлова, лекарства действуют на людей по-разному в зависимости от биохимических индивидуальностей человека: «У человека со здоровым желудочно-кишечным трактом лекарство будет всасываться на 80%, у пациента с воспалительными заболеваниями – всего на 40%». По его словам, к неэффективности приводит и самолечение, когда пациент занижает дозу выписанного врачом препарата или прерывает курс раньше срока.

Анастасия Еремина