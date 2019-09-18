Газета «Патриоты Нижнего» закроется в октябре

Как сообщили “Ъ-Приволжье” источники на медиарынке, бесплатная еженедельная городская газета «Патриоты Нижнего» закроется через две недели: выход последнего номера намечен на 2 октября. Коллектив газеты был уведомлен о предстоящем сокращении штатов.

Очевидно, что такое управленческое решение связано с оптимизацией расходов в медиахолдинге «Столица Нижний» (на его сайте также прекращается выпуск видеоновостей). Генеральный директор издающего газету ООО «РиМ» Иван Юдинцев отказался от комментариев, пояснив лишь, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Иван Сергеев