«Красное & белое», «Бристоль» и «Дикси» сохранят бренды после объединения компаний

Торговые сети «Красное & белое», «Бристоль» и группы компании «Дикси» («Виктория», «Мегамарт» и «Дикси») объявили о завершении процедур объединения. Акционеры намерены продолжить развивать каждый из брендов, говорится в совместном сообщении.

Объединенную холдинговую компанию «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед» создали на Кипре в 2019 году. В ней 51% принадлежит владельцам ГК «Дикси» и «Альбион-2002» («Бристоль») Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву. Остальные 49% — у владельца сети «Красное & белое» Сергея Студенникова.

В объединенной компании первостепенными задачами называют совершенствование системы корпоративного управления и повышение эффективности ключевых процессов.

«Акционеры видят большие возможности брендов "Дикси", "Виктория", "Мегамарт", "Бристоль" и "Красное & белое". Дальнейшее развитие каждого из них будет осуществляться с учетом индивидуальных особенностей, конкурентных преимуществ и представленности продуктовых магазинов в каждом географическом регионе РФ»,— говорится в сообщении.

Как ранее писал “Ъ”, объединенная компания может стать третьим по величине продовольственным ритейлером в стране после X5 Retail Group и «Магнита». По итогам 2020 года оборот может достичь 1 трлн руб. В Федеральной антимонопольной службе сделку одобрили.

Подробнее об объединении компаний читайте в материале “Ъ” «К выпивке подобралась закуска».