Вейпы выводят американцев из строя

Число пострадавших от курения вейпов растет. От загадочной болезни легких в Соединенных Штатах погибли шесть человек, около 500 попали в больницы. Все они курили паровые смеси. Считается, что именно это стало причиной заболеваний. На проблему обратили внимание в Белом доме и пообещали жестче регулировать новый рынок. Опасны ли вейпы? Тему продолжат Юлия Грицай и Анна Пестерева.

Кашель, головная боль и усталость — первые симптомы, которые появились у нескольких сотен обладателей вейпов по всей Америке. После добавилась тошнота, лихорадка и потеря веса. Некоторые оказались в критическом состоянии. The Washington Post рассказывает историю 20-летнего Александра Митчела. Болезнь прогрессировала так быстро, что через два дня он оказался на грани смерти. Митчел выжил. Но еще шесть человек врачам спасти не удалось. Эти истории обсуждают все крупные газеты и телеканалы страны. Не остался в стороне и Белый дом — там заявили, что собираются очистить рынок от ароматизированных электронных сигарет. Президент США Дональд Трамп лично высказался о проблеме.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки: «Это новая проблема. С ней общество еще не сталкивалось. И она связана с курением вейпов, особенно когда речь идет о невинных детях. Они приходят домой и говорят: мама, я хочу вейп. Родители мало что знают об этих устройствах, но теперь люди начали понимать, что эти гаджеты — причина многих проблем. И нам нужно что-то сделать с этой бедой. Нужно, чтобы родители осознали: потенциально вейпы очень опасны, из-за них произошло несколько смертей».

Парадокс заключается в том, что вейпы продают как более здоровую альтернативу сигаретам. Больше половины клиентов руководствовалось именно этим при покупке, следует из данных социологических опросов. На фоне такой рекламной кампании объем рынка рос стремительно. Предполагается, что к 2021 году электронные сигареты будут у 55 млн человек по всему миру. Больше всего устройств продается в США, Японии и Британии. Но громкий скандал ставит тренд под угрозу. В штатах Нью-Йорк и Мичиган заявили, что готовы запретить электронные сигареты, пока не будет подтверждена их безопасность.

Эксперт табачной отрасли Вадим Желнин ожидает, что ограничения могут начать вводить не только в США, но и других странах: «Если есть достаточно оснований полагать, то, наверное, совершенно справедливо правительство Штатов вводит хотя бы временный запрет. Чем бы это ни кончилось в Соединенных Штатах, например, будет выявлен какой-то недобросовестный производитель, и именно это бы явилось причиной, я не сомневаюсь, что антитабачное лобби будет об этом кричать и всячески искажать этот случай, по всему миру, и добиваться своих целей».

Достоверные причины массовых заболеваний пока неизвестны. Официальное расследование не дало никаких результатов. Эксперты выдвигают несколько версий. Легочную недостаточность могли вызвать пары витамина Е или же соединения глицерина и пропиленгликоля — все эти вещества присутствуют в курительной жидкости и, вероятно, опасны для организма. Кроме того, многие пациенты курили смеси, купленные на черном рынке. Серьезных исследований на тему безопасности вейпов и электронных сигарет еще нет — ни у производителей, ни у независимых ученых. На подобные тесты уйдут десятилетия, говорит заведующий лабораторией клеточной биологии рецепторов Института биоорганической химии РАН Александр Петренко: «Это эпидемиологические исследования, в которых анализируется здоровье популяции в зависимости от того, курили люди или нет.

Это очень большие, трудозатратные исследования, требуют очень много времени. Так было и с табаком».

Опасность вейпов обсуждается и в России. Недавно правительство дало положительный отзыв на идею запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним. Скандал, разразившийся в США, может ускорить законодательный процесс.

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Возможный вред вейпов летом комментировали представители одного из крупнейших производителей электронных сигарет — компании Juul Labs. Ее глава Кевин Бернс в интервью CNBC извинился перед родителями за то, что многие подростки используют продукцию его компании. Электронные сигареты создавалась в расчете на взрослую аудиторию, добавил Бернс. После интервью представители нескольких американских общественных организаций обвинили его в лицемерии.