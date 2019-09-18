В Мордовии бывшего помощника прокурора осудили за взятку от родственников осужденного

Бывшего помощника Дубравного прокурора (Мордовия) по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Виталия Илькаева приговорили к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн руб. за получение взятки от родственников осужденного. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Как было установлено, в 2018 году Виталий Илькаев обещал за вознаграждение дать в суде положительное заключение об условно-досрочном освобождении осужденного. Родственники преступника через посредника передали бывшему помощнику прокурора 1,5 млн руб. Сразу после получения средств Виталия Илькаева задержали сотрудники УФСБ по Мордовии.

Торбеевским райсуд признал Виталия Илькаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки через посредника за действия входящие в его служебные полномочия, в особо крупном размере»). Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Еремина